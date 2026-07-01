Anca Serea și fiica cea mare, Sarah, desculțe pe străzile inundate, în drum spre Bacalaureat: „În cartierul nostru de lux, apa după glezne”

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Anca Serea și fiica ei, Sarah, au mers desculțe pe străzile inundate din București pentru a ajunge la examenul de Bacalaureat. Furtuna de azi-noapte a transformat cartierul lor rezidențial într-un adevărat râu.

De la caniculă la potop – așa s-a transformat peste noapte Bucureștiul, iar dimineața aceasta a fost una memorabilă pentru Anca Serea și fiica sa, Sarah. În drumul către examenul de Bacalaureat, cele două au fost nevoite să iasă desculțe din casă, străbătând străzile inundate din cartierul lor rezidențial.

„Bună dimineața! Condiții de ieșit din casă spre bac. Azi noapte s-a inundat tot cartierul. Sperăm să nu fie blocaje pe centură și să puteți ajunge. Așa plecam, desculțe. Cam așa plecăm din casă. Să înțelegeți ce este în cartierul nostru de lux, apa după glezne. De la 40 de grade la potopul din București, un bac altfel”, a povestit vedeta pe rețelele sociale.

În ultimele zile, Capitala s-a confruntat cu temperaturi sufocante de până la 40 de grade, dar o furtună violentă izbucnită noaptea trecută a transformat orașul într-un tablou apocaliptic, cu străzi inundate și trafic paralizat. În ciuda provocărilor, Anca și Sarah au refuzat să lase intemperiile să le stea în cale și au pornit curajoase spre liceu, hotărâte să nu rateze proba obligatorie de matematică sau istorie.

Sarah, care susține examenul maturității, a reușit să ajungă la timp și să se întâlnească cu colegele sale înainte de a intra la probă. Anca Serea a așteptat-o cu emoții să termine examenul.

Foto: Instagram

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