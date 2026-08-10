Rusia, reacție dură la adresa României, după cumpărarea Portului Giurgiulești din Republica Moldova: „La ce ar putea conduce asta?”

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Ministerul Afacerilor Externe din Rusia a reacționat după ce România a cumpărat Portul Internațional Giurgiulești din Republica Moldova. Un oficial rus susține că portul ar putea fi folosit pentru transporturi legate de reconstrucția Ucrainei și pune această achiziție în legătură cu apropierea dintre România și Republica Moldova.

Declarațiile au fost făcute de Iuri Pilipson, directorul celui de-al Doilea Departament din cadrul Ministerului rus de Externe, într-un interviu acordat unei agenții de presă ruse.

Oficialul rus a fost întrebat despre discuțiile privind o eventuală unire a României cu Republica Moldova, dar și despre achiziția Portului Internațional Liber Giurgiulești de către România.

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„În România este discutată tot mai frecvent ideea unirii cu Republica Moldova. Cât de aproape este Bucureștiul de realizarea practică a acestui proiect? La ce ar putea conduce acesta? Și de ce Chișinăul nu se opune integrării cu România? De asemenea, România a devenit recent proprietara portului moldovenesc Giurgiulești. De ce are nevoie România de acest port și ar putea, în calitate de stat membru NATO, să îl utilizeze în mod activ împotriva Rusiei?”

Iuri Pilipson a răspuns:

„Promovarea în spațiul mediatic a temei unirii celor două state face parte dintr-o campanie de influențare a opiniei publice din Republica Moldova, menită să creeze impresia unei susțineri populare tot mai largi pentru așa-numita „unire”, cum este denumit acest proces. În pofida presiunii propagandistice, majoritatea covârșitoare a locuitorilor Republicii Moldova, după cum știm, nu dorește să renunțe nici la identitatea sa națională, nici la statalitate.

Contrar cercetărilor sociologice din România, care ar indica o creștere a numărului susținătorilor unirii, la ultimul recensământ al populației 76,7% dintre cetățenii Republicii Moldova s-au declarat moldoveni și doar 8,0% români. Cu greu mai este nevoie de vreun comentariu.”

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Critici la adresa apropierii dintre București și Chișinău

Oficialul rus a vorbit despre Portul Internațional Liber Giurgiulești și despre modul în care Bucureștiul a prezentat achiziția acestuia.

„Achiziționarea operatorului Portului Internațional Liber Giurgiulești, prin care se realizează peste 70% din importurile și exporturile Republicii Moldova pe cale navigabilă, a fost prezentată la București drept un pas către „reunificarea economică”, fiind anunțată și utilizarea acestui nod de transport „în procesul de reconstrucție a Ucrainei”. Punerea în aplicare a unor planuri atât de ambițioase ține însă de un viitor incert”.

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Achiziția portului a atras atenția Moscovei, pentru că portul Giurgiulești este unul dintre principalele puncte de transport maritim ale Republicii Moldova. Portul are acces la Dunăre și permite transportul de mărfuri pe cale navigabilă.

Oficialul rus susține că apropierea dintre București și Chișinău face parte dintr-un proces mai amplu, pe care Moscova îl privește critic.

Pentru România, Portul Giurgiulești reprezintă un punct important pentru transportul de mărfuri și pentru dezvoltarea legăturilor comerciale pe Dunăre.

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