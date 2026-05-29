Ucraina, prima reacție după ce o dronă rusească s-a prăbușit la Galați, provocând victime

O dronă rusească s-a prăbușit la Galați, în cursul nopții de joi spre vineri, afectând o clădire rezidențială și provocând atât victime, cât și pagube materiale. Ucraina a reacționat la incident, spunând că agresiunea rusă reprezintă o amenințare pentru „întreagă Europa”.

Reacția Ucrainei după ce o dronă rusească s-a prăbușit în România

Ucraina consideră că prăbușirea unei drone rusești asupra unui bloc de locuințe din România constituie o nouă dovadă a amenințării pe care Rusia o reprezintă pentru întreagă Europa.

Kievul a avut o primă reacție după incident din Galați.

„Recenta incursiune a unei drone ruse în spațiul aerian românesc și explozia acesteia în cartierul rezidențial din Galați au demonstrat încă o dată că agresiunea rusă constituie o amenințare reală pentru regiunea Mării Negre și pentru întreaga Europă”, a declarat ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Andrii Sîbiha, pe rețelele de socializare.

Drona care s-a prăbușit în Galați a provocat victime

Două persoane au fost rănite în urma incidentului cu dronă de la Galați. Aeronava fără pilot a avariat un apartament și a provocat o explozie.

Medicii spun că una dintre paciente a suferit arsuri de gradul doi, dar are o stare bună.

„Pacienta a fost adusă în cursul nopții în urma incidentului produs de explozie, a unei drone. A fost preluată imediat de echipa medicală multidisciplinară. S-au constatat arsuri de gradul doi pe o suprafață corporală de aproximativ 2% la nivelul membrelor. Este cu stare bună, fără alte leziuni asociate care să-i pună viața în pericol. Rămâne în spitalul nostru pentru tratament de specialitate. Noi am constatat arsurile și s-au tratat, s-a intervenit cu tratamentul”, au transmis medicii.

Totodată, un copil de 14 ani a fost rănit, suferind arsuri minore când au trecut prin holul în care se afla incendiul izbucnit după prăbușirea dronei și după explozie.

Reamintim că o dronă a căzut pe un bloc din Galați și a explodat, avariind un apartament în care se aflau o femeie de 52 de ani și copilul ei de 14 ani.

Ambele victime se află în stare bună și nu au leziuni care să le pună viața în pericol.

