Ce face Philipp Plein în timp ce Andreea Sasu este internată în spital. „Ținută black tie sub palmieri!” Gestul milionarului care a stârnit un val de reacții

Philipp Plein se află în fața unei perioade de intensă vulnerabilitate în viața personală, marcată de problemele de sănătate cu care se confruntă partenera sa, Andreea Sasu. Cu toate acestea, în timp ce modelul român trece prin momente delicate, fiind internată din nou într-o clinică din Monte Carlo din cauza unor complicații medicale severe, celebrul designer german încearcă să mențină un echilibru între grijile de familie și responsabilitățile imperiului său global.

Opulență și petreceri black tie sub palmieri

În timp ce medicii din Monte Carlo o îngrijesc pe Andreea Sasu, Philipp Plein a găsit puterea de a merge mai departe cu afacerile și cu evenimentele sociale din viața sa. Recent, milionarul a organizat o petrecere de proporții chiar în curtea propriei locuințe, strângând laolaltă prieteni și parteneri de afaceri importanți. Îmbrăcat la patru ace, creatorul de modă a etalat pe rețelele de socializare imagini de la evenimentul exclusivist, în ciuda faptului că fanii se așteptau ca acesta să fie alături de mama copiilor săi în aceste momente delicate.

Designerul german a ținut să explice public filosofia din spatele acestor evenimente fastuoase, punctând că viața și imperiul său financiar trebuie gestionate în continuare, indiferent de problemele personale.

„Ținută black tie în grădina casei mele, sub palmieri. Business, familie, muzică și amintiri — arta de a-ți construi o viață, nu doar o putere globală”, a transmis Philipp Plein în descrierea imaginilor care au atras imediat atenția publicului.

Îngrijorarea despre starea Andreei Sasu

Situația medicală a Andreei Sasu rămâne una extrem de complicată, fiind pentru a doua oară în ultimele săptămâni când ajunge de urgență pe mâna doctorilor cu febră foarte mare și o infecție puternică. Înainte de a relua petrecerile, inclusiv o aniversare fastuoasă pe yacht organizată pentru fiul său, Plein publicase o serie de fotografii alb-negru însoțite de un mesaj plin de îngrijorare, recunoscând că familia lor trece printr-un moment de cumpănă.

Mesajul inițial lăsa să se înțeleagă că designerul este profund afectat de starea de sănătate a româncei și că întreaga familie s-a unit pentru a trece peste această încercare.

„Andreea s-a întors din nou la spital. Ultimele săptămâni nu au fost ușoare pentru familia noastră, dar suntem aici, uniți, luptând împreună și iubindu-ne și mai mult în fiecare clipă. Întoarce-te acasă. Te iubim”, scrisese milionarul cu doar două săptămâni în urmă.

Fanii l-au taxat pe milionar

Contrastul izbitor dintre suferința Andreei Sasu și imaginile pline de opulență, șampanie și muzică la maximum a atras critici dure din partea internauților. O mare parte dintre cei care îi urmăresc activitatea l-au taxat dur pe Philipp Plein, acuzându-l de lipsă de empatie și de faptul că folosește platformele sociale doar pentru a aduna aprecieri, ignorând drama prin care trece partenera sa.

Mulți dintre fani au remarcat în comentarii că micuții cuplului par nefericiți în clipurile postate și s-au întrebat de ce designerul refuză să ofere detalii clare despre diagnosticul Andreei. Alții au mers mai departe și l-au chestionat public pe milionar cu privire la deciziile sale din viața personală, reproșându-i că preferă să facă spectacol pe internet în loc să se retragă din lumina reflectoarelor până când mama copiilor săi se va recupera complet după calvarul din clinica din Monte Carlo.

Foto – Facebook / Instagram

