Fiul lui Michael Schumacher are o nouă iubită. Mick Schumacher și-a oficializat relația cu o celebră violonistă

Mick Schumacher și-a oficializat relația cu violonista portugheză Clara Ramos, apărând împreună la gala Indy 500 din Indiana. Pilotul german de 27 de ani a fost premiat drept „Rookie of the Year” în IndyCar.

Mick Schumacher și-a oficializat relația cu fermecătoarea violonistă portugheză Clara Ramos, iar prima lor apariție publică a atras toate privirile. Evenimentul special s-a desfășurat pe 24 mai 2026, la gala de premiere de după celebra cursă Indy 500, organizată la Indiana Convention Center din Statele Unite, unde pilotul german a fost premiat cu distincția „Rookie of the Year”.

În vârstă de 27 de ani, Mick, fiul legendarului Michael Schumacher, a fost în centrul atenției nu doar pentru performanțele sale în motorsport, ci și pentru relația sa cu Clara Ramos.

Cei doi au fost surprinși împreună pentur prima dată la începutil acestui an, în Mallorca, când se sărutau pe un teren de golf.

Tânăra, o violonistă talentată originară din Portugalia, a strălucit alături de Mick la gală, confirmând oficial legătura lor romantică, despre care presa internațională specula încă din luna ianuarie a acestui an.

Cei doi au fost pentru prima dată fotografiați împreună la începutul anului, jucând golf în Mallorca. De atunci, Clara a călătorit de mai multe ori în Statele Unite pentru a fi alături de Mick Schumacher, care din martie 2026 concurează în prestigiosul campionat IndyCar, marcând un nou capitol în cariera sa.

Fiul lui Michael Schumacher trăiește o poveste de dragoste discretă

Clara Ramos este o prezență discretă, dar impresionantă. Violonistă profesionistă de la vârsta de 5 ani, ea își împarte timpul între studiile academice și pasiunea pentru muzică. În plus, dragostea ei pentru echitație a apropiat-o și mai mult de familia Schumacher, fiind surprinsă recent călărind la „XCS Ranch”, ferma ecvestră deținută de aceștia.

Presa germană notează că tânăra s-a integrat rapid în cercul intim al familiei, un semn clar că relația lor este una stabilă și promițătoare.

De altfel, Mick Schumacher a fost întotdeauna rezervat în ceea ce privește viața personală; chiar și relația anterioară cu modelul danez Laila Hasanovic a fost ținută departe de ochii presei până la o apariție publică pe covorul roșu, care a avut loc la câteva luni după începerea relației.

Mick Schumacher, între succesul profesional și fericirea personală

Pe lângă veștile despre viața personală, Mick Schumacher continuă să demonstreze că talentul său în motorsport este demn de moștenirea tatălui său.

După ce a concurat în sezonul 2021 și 2022 pentru Haas F1 Team în Formula 1, Mick și-a continuat cariera în motorsportul american. În martie 2026, s-a alăturat competiției IndyCar și a participat deja la legendara cursă Indianapolis 500, una dintre cele mai prestigioase din lume.

De-a lungul carierei sale, fiul lui Michael Schumacher a făcut istorie devenind singurul pilot german care a concurat în trei dintre cele mai mari competiții din motorsport: Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco, cursa de 24 de ore de la Le Mans și Indy 500. Premiul „Rookie of the Year” obținut recent confirmă încă o dată că este un nume de urmărit în lumea sporturilor cu motor.

Sursă foto: Profimedia, Instagram

