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Cătălin Cazacu și Roxana Șerbănescu au confirmat împăcarea printr-un mesaj emoționant postat de prezentator pe Instagram, cu ocazia zilei de naștere a iubitei sale.

Cătălin Cazacu și Roxana Șerbănescu s-au împăcat

După săptămâni de speculații, Cătălin Cazacu și Roxana Șerbănescu par să fi găsit din nou drumul unul spre celălalt. De ziua de naștere a iubitei sale, celebrul prezentator de televiziune i-a dedicat un mesaj emoționant pe Instagram, declarându-și public afecțiunea.

„Ea este Nutulică, e ziua ei azi și speranța maturizării a murit demult. Dar, e un om atât de mișto. Nu există ceva tâmpenie să refuze. La mulți ani!”, a scris el la InstaStory, confirmând astfel că relația lor a trecut peste orice impas.

Relația lui Cătălin Cazacu cu Roxana Șerbănescu, începută în urmă cu mai bine de doi ani, a fost mereu discretă. De-a lungul timpului, cei doi au fost rar văzuți împreună la evenimente publice, preferând să-și păstreze viața personală departe de ochii curioșilor. Cu toate acestea, gestul romantic al lui Cătălin a fost suficient pentru a înlătura orice urmă de îndoială privind statutul relației lor.

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Prezentatorul tv, despre o posibilă nuntă

Când vine vorba de planuri de viitor, inclusiv o posibilă nuntă, Cătălin Cazacu a declarat anterior că nu are încă în vedere o ceremonie tradițională.

„Am fost la atâtea nunți… trebuie să-mi dea și mie bani înapoi cineva. Nu? Despre asta este vorba. Încă păstrez carnețelul, încă mai am de scris. Partea bună este că acum și prezint nunți, nu mai merg ca invitat”, a spus el cu umor într-un interviu acordat Antena Stars.

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De-a lungul timpului, Cătălin Cazacu a avut mia multe relații amoroase, inclusiv cu Ramona Olaru, astfel că a avut timp să realizeze ce își dorește cu adevărat de la femeia de lângă el și ce este cu adevărat important într-o relație.

„Poți să ai palat cu zece palate. Dacă nu ai o femeie bună, care să te aștepte cu lumina aprinsă, ești un paznic la muzeu. Ea transformă zidurile în casă”, spune sunetul de pe fundalul videoclipului postat de Cătălin Cazacu recent, în mediul online.

Sursă foto: Instagram

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