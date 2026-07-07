Brigitte Pastramă și Cătălin Botezatu, la cuțite. De la ce au pornit tensiunile dintre cei doi: „Te-ai autointitulat creator de modă”

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Brigitte Pastramă l-a acuzat pe Cătălin Botezatu, în direct, că i-a afectat reputația, după ce designerul a făcut câteva declarații, fără a da nume, despre persoane din România care aduc haine din Dubai și le prezintă ca fiind creații proprii. Mai mult, fosta soție a lui Ilie Năstase ar fi pierdut un premiu important din cauza lui Botezatu.

Brigitte Pastramă, ceartă cu Cătălin Botezatu

Un conflict neașteptat a captat atenția publicului: designerul Cătălin Botezatu și Brigitte Pastramă, implicată în industria modei, au avut un schimb dur de replici în direct, la emisiunea Spynews Live. Brigitte nu și-a putut stăpâni lacrimile, declarând: „E ușor să distrugi un om”.

În trecut, cei doi au avut o relație profesională armonioasă, însă lucrurile s-au complicat în timp. Miza conflictului este imaginea afacerii lui Brigitte Pastramă, care se ocupă de creații vestimentare. Totul a escaladat după o declarație făcută de Cătălin Botezatu, în care a criticat vedetele care susțin că sunt creatoare de modă, fără a avea o bază solidă.

„Toate au devenit creatoare de modă, toate cumpără colecții din Dubai și spun: «Cu mâinile astea ale mele, uite așa am cusut.» Ce-ai cusut? Alea care sunt făcute în Dubai? Îți dau și adresa de unde le-am văzut. Cum poți să spui așa ceva?”, a declarat Cătălin Botezatu.

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Brigitte Pastramă, deranjată de afirmațiile designerului

Simțindu-se vizată de afirmațiile lui Botezatu, Brigitte Pastramă a luat atitudine. Aceasta a povestit cum, acum doi ani, a fost invitată la un eveniment din Dubai, unde urma să primească un premiu. Însă, în ultima clipă, premiul i-a fost retras, după ce un influent designer român ar fi intervenit.

„Sunt șocată de afirmațiile pe care le-a făcut. Totul a început în urmă cu doi ani, când eu terminam Level 1 în Dubai și am fost contactată de o domnișoară, care organiza un Fashion Show în Dubai și mi-a propus să îmi dea un premiu. M-am bucurat foarte tare, am continuat discuția. (…) Mi-a spus în ultima zi că nu poate să mai îmi dea premiul, pentru că cineva, nu dau numele, care aducea niște designeri acolo, a spus că designerii nu vor veni dacă mi se dă mie acel premiu. Îți dai seama că am plâns. (…) Am spus că vreau să știu și eu cine. M-a contactat mai târziu și mi-a spus: «Nu îmi vine să cred, Cătălin Botezatu»”, a povestit ea.

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Reacția lui Cătălin Botezatu

Cătălin Botezatu a intervenit pentru a explica poziția sa. Designerul a subliniat că Brigitte Pastramă nu ar trebui să se autointituleze „creator de modă” și a adus critici asupra industriei fashion din Dubai.

„Nu înțeleg de ce te-ai inflamat atât de tare. (…) Te-ai autointitulat creator de modă (…) vezi că nu ești creator de modă. Creator de modă a fost doar Chanel, Dior, Gucci. Toți ceilalți sunteți designeri. (…) Eu am văzut rochii făcute de tine, într-adevăr, făcute în atelierul tău. (…) Eu am văzut niște rochii cu care tu te-ai dus la niște săptămâni ale modei și, să nu te superi pe mine, eu știu ce sunt săptămânile modelor, pentru asta se plătește. (…) Nu Dubai înseamnă fashion, nu există designeri de haute couture în România”, a reacționat Botezatu.

Sursă foto: Instagram, Captură video

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