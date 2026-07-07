Cristina Șișcanu, atac la adresa lui Cătălin Botezatu după ce designerul a criticat influencerii: „Tocmai te-am văzut promovând o clinică”

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Cristina Șișcanu răspunde ferm criticilor lui Cătălin Botezatu despre influenceri, acuzându-l de ipocrizie. Vedeta susține că designerul promovează servicii pe rețele sociale, fiind el însuși un influencer activ.

Cristina Șișcanu îl atacă pe Cătălin Botezatu

Cătălin Botezatu a stârnit o adevărată controversă în lumea influencerilor români, după ce i-a numit „atârnători, penibili și papagali”. Designerul a ținut să critice în special „fetele botoxate, cu sânii atâta”, adăugând că recunoaște doar „3-4 influenceri” din România. Declarațiile sale au atras atenția Cristinei Șișcanu, care nu a ezitat să răspundă public.

Vedeta s-a poziționat ferm împotriva generalizărilor făcute de Botezatu, subliniind că designerul însuși nu este străin de activitățile influencerilor. Ea a amintit faptul că l-a văzut recent în Turcia promovând o clinică de stomatologie pe rețelele sociale.

„Dragul meu Cătălin, trebuie să îți amintesc un singur lucru. Tu ești printre primii și printre cei mai buni influenceri ai României. Cu acte în regulă, pot să spun… Tocmai te-am văzut în Turcia promovând o clinică de stomatologie pe conturile tale de socializare. Întreb și eu cum se numește. Nu influencereală?”, a transmis Cristina Șișcanu pe Facebook.

Vedeta a continuat prin a sublinia că, deși există influenceri care promovează produse și servicii fără responsabilitate, nu ar trebui ca întreaga industrie să fie judecată pe baza acestor exemple.

„Într-un punct, sunt de acord cu tine că sunt influenceri care fac treabă slabă, există oameni care promovează orice, oricum și fără nicio responsabilitate, dar asta nu înseamnă că trebuie să îi punem pe toți în aceeași oală. Nu poți judeca o întreagă industrie pentru cei mai nepotriviți reprezentanți ai ei. Să nu generalizăm. Să o lăsăm mai moale cu etichetele”, a mai spus Cristina Șișcanu.

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Vedeta, mulțumită de activitatea ei în mediul online

În ciuda criticilor dure aduse de Cătălin Botezatu, Cristina Șișcanu a declarat că nu se simte vizată personal. Ea a explicat că este împăcată cu activitatea sa în mediul online și cu rezultatele obținute până acum.

„Am văzut că unii oameni erau așa de bucuroși că a zis Cătălin Botezatu de influenceri că sunt papagali, penibili, atârnători. Mulți dintre voi ați spus în comentarii că el s-a referit la o anumită categorie. Nu mă simt atacată deloc. Sunt atât de stăpână pe mine și împăcată cu mine, ce am realizat, ce realizez, încât nu mă definește părerea cuiva”, a spus vedeta.

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Mai mult, soția lui Mădălin Ionescu a contestat afirmația designerului conform căreia ar exista doar 3-4 influenceri remarcabili în România, susținând că industria este plină de oameni competenți pe diverse nișe.

„Aici nu a fost vorba despre mine. Aici am vrut să fac niște precizări pentru că Botezatu a zis că recunoaște 3-4 fete și nu este adevărat, pentru că sunt zeci de influenceri pe direcțiile lor, pe nișele lor”, a mai spus Cristina Șișcanu.

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Sursă foto: Instagram, Facebook

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