Cristina Șișcanu a răbufnit, după ce s-a pozat în costum de baie: „Cică nu am talie și am fundul plat. Ferească Dumnezeu!”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Cristina Șișcanu a reacționat după ce o urmăritoare i-a spus că nu are talie, după ce s-a afișat în costum de baie în minivacanța de 1 Mai în Grecia. Soția lui Mădălin Ionescu a ținut să o contrazică și i-a spus că așa este conformația ei, astfel încât are talia evidențiată chiar și dacă are o greutate mai mare. Iată cum a răspuns vedeta criticilor primite.

Cristina Șișcanu, deranjată de comentariile unei urmăritoare

Cristina Șișcanu este foarte activă pe social media, acolo unde face ținute, își cumpără și probează haine, promovează articole de îmbrăcăminte și nu numai și își spune părerile.

Vedeta are o comunitate impresionantă cu care ține legătura în fiecare zi. Printre laude și felicitări, ea mai primește și comentarii critice, la care alege să răspundă aproape de fiecare dată.

De data aceasta, o urmăritoare i-a spus că nu are talie și are fundul plat, asta după ce a văzut-o cum arată în costum de baie.

Citește și: Cristina Șișcanu și-a făcut cadou o intervenție estetică înainte de aniversarea de 40 de ani. Val de reacții negative în mediul online: „Este foarte mult”

„De când mă țin să abordez subiectul ăsta. Când eram în Grecia și am purtat costum de baie, comentarii: una, o doamnă, deși nu e doamnă, odată ce vorbește așa, îmi scrie: ‘Nu ai nici talie și ai și fundul plat!’, a spus Cristina Șișcanu, într-un video publicat pe Instagram.

Ea a ținut să precizeze că, de fapt, are o conformație care îi evidențiază talia indiferent de kilogramele pe care le are și că nu este adevărat că nu ar avea talie.

„Păi doamnă, hai să îți spun ceva. Eu pot să am și 100 de kilograme, că tot o să am talie, pentru că așa e conformația corpului meu. Adică am talie și am șolduri. Și odată ce am șoldurile late, am și talie, da? Am talie chiar și când sunt mai grasă, talia mea este super evidențiată, adică despre ce vorbim.

Citește și: De ce nu s-ar mai înţelege Cristina Șişcanu şi Mădălin Ionescu cu finii lor, Gabriela Cristea şi Tavi Clonda: „Depăşeşte limitele imaginaţiei”

Se vede cu ochiul liber, adică despre ce vorbim, nu trebuie să zic eu. Dacă nu aveam, nu aveam, spuneam că nu am, dar am, adică despre ce vorbim”, a spus vedeta.

„Poți să spui că nu sunt tonifiată”

Șișcanu a vorbit și despre comentariul privind fundul ei, spunând că nu este adevărat că este plat.

Mai mult, ea a făcut mai multe piruete, ca să îi demonstreze urmăritoarei că greșește. Influencerița a spus că ar putea să fie mai tonifiată, însă nu a mai făcut sport în ultimul timp.

„Și ai și fundul plat. Ferească Dumnezeu! Deci, eu nu am fundul plat. A, că poate ar fi bine să mai merg pe la sală să îl mai tonific, da, sunt de acord, nu am mai făcut sport, dar nu poți să spui că n-am.

Citește și: Cristina Șișcanu, răsfățată de Mădălin Ionescu la împlinirea a 39 de ani. Ce cadouri a primit: „Îmi vin foarte bine”

Am fund că pot să mai dau cuiva, cine nu are. Deci, poți să zici despre mine altceva, habar n-am, că nu sunt tonifiată, că n-am făcut sport în ultimul timp, dar să spui că n-am fund și talie, doamne ferește! Asta ține de conformație”, a explicat Cristina Șișcanu, în timp ce își etala talia și fundul într-un videoclip, îmbrăcată într-o rochie scurtă.

Urmărește-ne pe Google News