Cristina Șișcanu a răbufnit, după ce s-a pozat în costum de baie: „Cică nu am talie și am fundul plat. Ferească Dumnezeu!”

Cristina Șișcanu a reacționat după ce o urmăritoare i-a spus că nu are talie, după ce s-a afișat în costum de baie în minivacanța de 1 Mai în Grecia. Soția lui Mădălin Ionescu a ținut să o contrazică și i-a spus că așa este conformația ei, astfel încât are talia evidențiată chiar și dacă are o greutate mai mare. Iată cum a răspuns vedeta criticilor primite.
„De când mă țin să abordez subiectul ăsta. Când eram în Grecia și am purtat costum de baie, comentarii: una, o doamnă, deși nu e doamnă, odată ce vorbește așa, îmi scrie: ‘Nu ai nici talie și ai și fundul plat!’, a spus Cristina Șișcanu, într-un video publicat pe Instagram.
Ea a ținut să precizeze că, de fapt, are o conformație care îi evidențiază talia indiferent de kilogramele pe care le are și că nu este adevărat că nu ar avea talie.
„Păi doamnă, hai să îți spun ceva. Eu pot să am și 100 de kilograme, că tot o să am talie, pentru că așa e conformația corpului meu. Adică am talie și am șolduri. Și odată ce am șoldurile late, am și talie, da? Am talie chiar și când sunt mai grasă, talia mea este super evidențiată, adică despre ce vorbim.
„Și ai și fundul plat. Ferească Dumnezeu! Deci, eu nu am fundul plat. A, că poate ar fi bine să mai merg pe la sală să îl mai tonific, da, sunt de acord, nu am mai făcut sport, dar nu poți să spui că n-am.
Am fund că pot să mai dau cuiva, cine nu are. Deci, poți să zici despre mine altceva, habar n-am, că nu sunt tonifiată, că n-am făcut sport în ultimul timp, dar să spui că n-am fund și talie, doamne ferește! Asta ține de conformație”, a explicat Cristina Șișcanu, în timp ce își etala talia și fundul într-un videoclip, îmbrăcată într-o rochie scurtă.