Cristina Șișcanu, victima unui furt pe plajă în Italia. „Ce credeți că am făcut?” 

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Cristina Șișcanu a fost prădată de hoți în timp ce se afla în vacanță în Italia. Vedeta a povestit prin ce a trecut și cum a rămas fără un obiect personal în timp ce a plecat să înoate în mare. Iată cum s-a întâmplat totul.

Cristina Șișcanu, prăduită de hoți în vacanță

Soția lui Mădălin Ionescu a povestit o întâmplare neplăcută petrecută în timp ce se afla în vacanță în Italia. Ea a rămas fără papucii de plajă, despre care crezuse inițial ca cineva i-a luat din greșeală, însă soțul ei spune că i-au fost furați mai mult ca sigur.

„Mi-au furat papucii de plajă în Italia”, le-a povestit Cristina Șișcanu pe Facebook urmăritorilor ei. Ea a făcut un clip în care a explicat tot ce s-a întâmplat pe plajă.

„Ce credeți că am făcut? Am intrat în apă, deși marea este agitată, valurile sunt mari. Am fost cu iubitul meu soț și ne-am simțit așa ca doi porumbei… Să vă spun ce am pățit. Când să ies din mare, am rămas fără papucii de plajă. Și nu îi găsesc nicăieri! Cineva i-a luat din greșeală… Știți de ce? Pentru că sunt bej, de care are toată lumea. Mă uit așa pe plajă și sunt foarte multe. Sunt niște papuci comuni. Și nu știu ce să facem… Îi am de anul trecut.

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Dacă calc aici, arde rău de tot nisipul. Deci, oameni buni, nu știu ce mă fac… Arde rău de tot! Ideea este că o să o iau pe mare, dar până la mare cum ajung? Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat… Ideea este… Eu zic că i-a luat din greșeală, pentru că seamănă. Așa s-a întâmplat”, a spus Cristina Șișcanu.

„Au fost furați”

După câteva ore, soția lui Mădălin Ionescu a revenit cu un mesaj în care spunea că s-a convins să papucii de plajă i-au fost furați, în timp ce se afla în mare.

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Ea spune că i-a căutat peste tot și că dacă cineva i-ar fi luat din greșeală, i-ar fi adus înapoi. Totuși, vedeta s-a bucurat că nu i-a fost furat ceasul sau alt obiect de valoare.

„Deci concluzia e că au fost furați. Pentru că, dacă îi lua din greșeală, îi aducea la loc. Nu i-a adus! Deci, deocamdată, sunt desculță. I-am căutat pe aici, nu sunt nicăieri și i-am lăsat departe de apă. Adică nu exista riscul să-i ia valurile. Asta este, ce să facem?

Mai bine că au luat șlapii și n-au luat ceasul. Ce să vă mai zic? Asta e situația! Nu știu cum o să mergem la apartament. Acolo o să mă duci în brațe, că pe aici nu e niciun magazin să-mi iau o pereche de papuci. Nu-i nimic…”, a afirmat Cristina Șișcanu.

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