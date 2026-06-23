Adela Popescu și Radu Vâlcan, vacanță cu cei trei copii. Cum s-au afișat în Grecia

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Adela Popescu și Radu Vâlcan și-au luat cei trei băieți și au plecat împreună într-o vacanță în spectaculoasă Grecie. Cei cinci petrec o vacanță binemeritată într-un adevărat colț de rai. Iată cum s-au afișat aceștia.

Adela Popescu și Radu Vâlcean, vacanță în Grecia

Sezonul vacanțelor în Grecia a sosit și tot mai multe vedete din România aleg să meargă în destinații populare din celebra țară care a cucerit inimile românilor. Adela popescu și Radu Vâlcan au decis să plece într-o escapadă alături de cei trei băieți ai lor.

Actrița și prezentatorul au luat o pauză de la proiectele profesionale pentru a se bucura de vacanță într-un loc superb din Grecia. Vedeta a postat câteva imagini din locul în care se află și le-a spus urmăritorilor că va petrece acolo următoarele trei zile.

Ea și soțul ei s-au bucurat de plajă, soare, preparate delicioase și bucuria copiilor lor. Cei doi au luat la pas stațiunea în care se află și au imortalizat momentele prețioase.

Nu de mult, Radu Vâlcan și Adela Popescu au fugit într-o escapadă romantică la Cannes, pe Riviera Franceză.

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”Soțul meu m-a adus pe Riviera Franceză (…) Abia aici e interesant. Ne-am propus ca, din patru zile, să stăm în fiecare seară în altă localitate. Am plecat din Cannes și acum am venit să vizităm un sat… Saint-Paul-de-Vence. Problema este că soțul meu, după ce ne-am lăsat bagajele acolo unde stăm, a zis: «Hai, măi iubire, să o luăm pe jos»”, a declarat Adela Popescu pe rețelele de socializare.

Cum s-a schimbat viața lor de când au devenit părinți

Radu Vâlcan și Adela Popescu au împreună trei băieți de vârste apropiate. Cei doi au vorbit despre cum s-a schimbat relația lor de când au devenit părinți.

După venirea celui de-al treilea copil, cei doi și-au luat o bonă internă.

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„Suntem ca o barcă în derivă, deseori. Uneori pe un râu învolburat, alteori pe o mare liniștită. Dar, ca să revenim la exemple concrete, pe noi ne ajută faptul că ai noștri se culcă foarte devreme. Așadar, începând cu ora 20:00, ne putem ocupa de noi. Să bem un pahar, să vorbim, să nu vorbim, să ne uităm la un film. Am reușit, în timp, să ne împărțim destul de bine responsabilitățile. Iar după venirea celui de-al treilea copil am luat decizia să aducem acasă o bonă internă”, spunea Adela Popescu în urmă cu câțiva ani.

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