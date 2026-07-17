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Planificarea unei vacanțe reușite presupune mult mai mult decât simpla rezervare a biletelor de avion și a cazării. În perioada sezonului estival, când punctele de trecere a frontierei devin extrem de aglomerate, Poliția de Frontieră Română trage un semnal de alarmă și le recomandă cetățenilor să verifice cu atenție condițiile de călătorie impuse de statele de destinație.

O simplă neatenție privind valabilitatea pașaportului sau lipsa unui document în cazul minorilor poate transforma o călătorie mult așteptată într-un eșec chiar la poarta de îmbarcare sau la punctul de control.

Capcana valabilității pașaportului în Turcia și utilizarea cărții de identitate

Turcia rămâne una dintre destinațiile preferate ale turiștilor români, însă regulile de intrare în această țară sunt extrem de stricte și diferă în funcție de documentul de călătorie ales. Cei care decid să treacă granița în baza pașaportului trebuie să știe că simplul fapt că documentul nu este expirat în momentul controlului nu este suficient. Autoritățile turce impun ca pașaportul să fie valabil cel puțin 150 de zile de la data intrării în țară și să conțină minimum o filă liberă pentru aplicarea ștampilelor.

O schimbare importantă a intrat în vigoare la data de 21 mai 2024, oferind românilor posibilitatea de a călători în Turcia doar cu cartea de identitate sau cu cartea electronică de identitate, însă această facilitate se aplică exclusiv deplasărilor în scop turistic.

La intrarea în țară cu buletinul, polițiștii de frontieră turci eliberează un formular special ștampilat, care conține data intrării și datele de identificare ale titularului. Acest document înlocuiește practic ștampila de pașaport și trebuie păstrat obligatoriu pe toată durata șederii, fiind solicitat la ieșirea din țară. Ministerul Afacerilor Externe avertizează însă că procedurile de verificare pot dura mai mult pentru cei care folosesc buletinul, iar șoferii profesioniști care transportă mărfuri sau persoane sunt complet excluși de la această regulă, ei fiind obligați să dețină în continuare un pașaport valabil și vizele corespunzătoare.

Regula de aur pentru Spațiul Schengen și diferența dintre tipurile de buletin

Deși România a aderat complet la spațiul Schengen în privința frontierelor aeriene și maritime, eliminarea controalelor sistematice nu înseamnă că cetățenii pot călători fără documente de identitate recunoscute. Poliția de frontieră poate efectua oricând verificări punctuale, iar permisul de conducere nu poate înlocui în nicio circumstanță pașaportul sau cartea de identitate, deoarece acesta nu reprezintă un document de călătorie valabil.

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O altă capcană majoră o reprezintă tipul de buletin deținut. În timp ce cartea de identitate clasică și cea electronică le permit românilor să circule liber în Uniunea Europeană și în statele care le recunosc, cartea de identitate simplă, cunoscută sub acronimul CIS, servește exclusiv pentru dovedirea identității și a domiciliului pe teritoriul României. Posesorii acestui tip de document nu pot trece frontierele țării în baza lui și au nevoie obligatoriu de un pașaport valabil pentru a putea călători în străinătate.

Documentele stricte pentru minori și noile reguli pentru adolescenți

Cea mai complexă zonă a regulilor de frontieră vizează deplasarea minorilor în străinătate. Inspectorii de frontieră reamintesc că certificatul de naștere nu este un document de trecere a graniței și nu poate fi utilizat în acest scop. Copiii au nevoie de propriul pașaport valabil sau de cartea de identitate, în cazul celor care au împlinit deja vârsta de 14 ani.

Atunci când copilul călătorește însoțit de ambii părinți, procedura este simplă, însă dacă este însoțit de un singur părinte, este obligatorie prezentarea unei declarații autentificate la notar din partea celuilalt părinte. Această declarație are o valabilitate de până la trei ani și poate fi suplinită doar prin documente oficiale care demonstrează custodia exclusivă, decesul sau decăderea din drepturi a celuilalt părinte.

În cazul în care copilul călătorește alături de o altă persoană majoră, cum ar fi bunicii sau alte rude, însoțitorul trebuie să prezinte acordul autentificat al ambilor părinți. Pentru a simplifica procedurile, polițiștii de frontieră verifică istoricul judiciar al însoțitorului direct în baza de date, nemaifiind necesară prezentarea certificatului de cazier judiciar în format fizic.

O reglementare specială se aplică adolescenților care au împlinit vârsta de 16 ani. Aceștia pot călători neînsoțiți în străinătate, însă doar dacă prezintă la frontieră o declarație de acord din partea ambilor părinți. Există și o excepție de la această regulă: dacă minorul de peste 16 ani demonstrează că se deplasează către domiciliul sau reședința sa legală stabilită în străinătate, el poate trece frontiera doar în baza documentului de călătorie și a actelor doveditoare ale rezidenței, fără a mai avea nevoie de acordul scris al părinților.

Foto – arhivă

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