Chef Florin Dumitrescu, apariție la plajă alături de soția lui, Cristina. Cei doi sunt în vacanță în Italia: „Nu mai plecăm de aici”

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Chef Florin Dumitrescu și soția lui, Cristina, au plecat în vacanță în Sardinia, unde se bucură de vreme bună, plajă și relaxare în familie. Peisajele sunt spectaculoase, iar cei doi spun că nu vor să mai plece din Italia.

Chef Florin Dumitrescu, relaxare totală la malul mării în Italia

Juratul MasterChef și partenera lui de viață s-au afișat împreună pe plajă. Cei doi radiază de fericire și par mai îndrăgostiți ca niciodată.

„Nu vrem să plecăm de pe plajă! Aşa că vă anunţăm pe această cale că nu prea ne mai vine să ne întoarcem acasă și luăm în serios posibilitatea să rămânem definitiv aici! Sfaturi de unde putem procura sarmale pentru Crăciun din Sardegna?”, a scris cuplul pe rețelele de socializare.

Chef Florin Dumitrescu a spus că se află într-un loc cu totul special și că ar vrea ca timpul petrecut acolo să nu se mai termine.

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„Într-o lume ideală ar exista un buton de oprit timpul. Aici și acum l-aș fi folosit!”.

Cu un pahar de vin alb, Chef Dumitrescu le-a spus fanilor că va fi greu de găsit în următoarea perioadă. El a mărturisit că a simțit nevoia să se deconecteze complet de la viața de zi cu zi, filmări și proiecte.

„Au trecut 6 luni de când a început anul și am senzaṭia că au trecut 2 ani. Pun pe pauză (cât se poate, evident) și reiau de luna viitoare. Dacă este vreo urgenṭă sunt de găsit doar pe numărul personal. Până la revedere vă doresc spor la culurgiones (n.r. preparat tradițional din Sardinia)”, a transmis Chef Florin Dumitrescu.

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Ipostaze romantice la malul mării

Juratul de la MasterChef și soția lui sunt doi romantici incurabili, lucru care s-a văzut și în câteva fotografii postate de cei doi în care se îmbrățișează și se sărută.

Cei doi sunt împreună de aproape 12 ani și au împreună două fiice. Bucătarul își iubește soția la fel ca în prima zi. El a povestit că iubește vacanțele și găsesc orice ocazie să petreacă timp împreuna ca o familie.

„Nouă ne place foarte mult să mergem și cu fetele și atunci nu căutăm să fugim de acasă, nu căutăm escapade”, a spus Dumitrescu.

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