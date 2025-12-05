Dieta cu care Chef Florin Dumitrescu a slăbit 7 kilograme în 60 de zile. Care este secretul la îndemâna tuturor

Chef Florin Dumitrescu a reușit să slăbească 7 kilograme în doar 2 luni. Soluția este una simplă și la îndemâna tuturor. Ce-i drept, soția lui, Cristina, a fost de un mare ajutor, la fel ca și colega lui de platou Gina Pistol. Iată ce a făcut celebrul bucătar pentru o formă mai bună și cum l-au ajutat cele două să se țină de treabă.
Florin Dumitrescu, legătura de prietenie strânsă cu Gina Pistol. Se văd zilnic la sală
Florin Dumitrescu a slăbit 7 kilograme cu un truc simplu: sport și porții mai mici. Secretul nu e tocmai un secret, ci consistența cu care a făcut aceste lucruri, dar și răbdarea pentru a vedea rezultatele.
Totuși, el nu a fost singur în această luptă. Și-a păstrat motivația pentru sport și exerciții fizice cu ajutorul Cristinei, soției sale, iar uneori s-a sincronizat și cu colega de platou, Gina Pistol, la fel de preocupată să se păstreze într-o formă fizică bună.
“3 zile pe săptămână la sală facem un antrenament de cuplu, recomand. Și 2 zile pe săptămână merg singur”. Întotdeauna eu sunt adeptul sportului pentru a mânca. Am slăbit 7 kilograme în 2 luni. Mănânc mult mai puțin”, a precizat el.
În luna martie a anului acesta, Dumitrescu povestea că a ajuns din nou la 96 de kilograme, așa că timp de 21 de zile va urma o dietă drastică.