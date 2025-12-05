Dieta cu care Chef Florin Dumitrescu a slăbit 7 kilograme în 60 de zile. Care este secretul la îndemâna tuturor

Chef Florin Dumitrescu a reușit să slăbească 7 kilograme în doar 2 luni. Soluția este una simplă și la îndemâna tuturor. Ce-i drept, soția lui, Cristina, a fost de un mare ajutor, la fel ca și colega lui de platou Gina Pistol. Iată ce a făcut celebrul bucătar pentru o formă mai bună și cum l-au ajutat cele două să se țină de treabă.

Florin Dumitrescu, legătura de prietenie strânsă cu Gina Pistol. Se văd zilnic la sală

Florin Dumitrescu a slăbit 7 kilograme cu un truc simplu: sport și porții mai mici. Secretul nu e tocmai un secret, ci consistența cu care a făcut aceste lucruri, dar și răbdarea pentru a vedea rezultatele.

Totuși, el nu a fost singur în această luptă. Și-a păstrat motivația pentru sport și exerciții fizice cu ajutorul Cristinei, soției sale, iar uneori s-a sincronizat și cu colega de platou, Gina Pistol, la fel de preocupată să se păstreze într-o formă fizică bună.

Citește și: Cu ce rețetă l-a cucerit soția pe Florin Dumitrescu și care este secretul căsniciei lor de peste un deceniu: „Cristina chiar gătește bine” / Exclusiv

“Da, ne mai vedem și pe acasă, ne mai vedem și pe la sală aproape zilnic. Adică, da, ne vedem. Avem o relație frumoasă, de prietenie reală”, a spus bucătarul pentru cancan.ro.

În plus, fetele lui Dumitrescu sunt îndrăgostite de micuța Josephine.

Celebrul bucătar a explicat că între soția lui și Gina Pistol este o prietenie mai veche.

“Ele sunt prietene și cumva se știu și de dinainte să mă știu eu cu Cristina. Prietenia s-a legat organic. Au foarte multe lucruri în comun. E normal să se împrietenească”, a spus Florin Dumitrescu.

Totodată, el a spus că se vede cu Gina Pistol și în afara platoului, la sală.

Cum a slăbit 7 kilograme

Vedeta PRO TV s-a apucat de sport și se bucură de rezultatele obținute. A dat jos 7 kilograme doar micșorând porțiile și mărind timpul petrecut făcând sport.

Citește și: Cum se înțeleg Florin Dumitrescu și soția lui, după 11 ani de căsnicie, 2 copii și lucrat împreună zi de zi: „Depinde foarte mult de…”

Mai mult, și soția lui s-a alăturat, iar acum își fac antrenamentele împreună.

“3 zile pe săptămână la sală facem un antrenament de cuplu, recomand. Și 2 zile pe săptămână merg singur”. Întotdeauna eu sunt adeptul sportului pentru a mânca. Am slăbit 7 kilograme în 2 luni. Mănânc mult mai puțin”, a precizat el.

În luna martie a anului acesta, Dumitrescu povestea că a ajuns din nou la 96 de kilograme, așa că timp de 21 de zile va urma o dietă drastică.

Citește și: Câți bani au primit Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea după ce au câștigat procesul cu Antena 1

„De azi, timp de 21 de zile, intru la dietă. Dieta aia nenorocită. Azi am 96 KG, la finalul lor sper să am 83. Dar după aia măcar nu îmi mai explodează vestele la MasterChef!”

Urmărește-ne pe Google News