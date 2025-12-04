Home > Știri > Pește contaminat, retras din magazine, după ce a fost infectat cu Listeria. Dr. Tudor Ciuhodaru: „Mergeți la spital sau consultați un medic dacă ați mâncat alimente rechemate”
Pește contaminat, retras din magazine, după ce a fost infectat cu Listeria. Dr. Tudor Ciuhodaru: „Mergeți la spital sau consultați un medic dacă ați mâncat alimente rechemate”
Actualizat 04.12.2025, 12:54
O alertă alimentară majoră a fost emisă în România după ce un lot de file de somon norvegian marinat a fost retras de la vânzare din cauza contaminării cu bacteria Listeria monocytogenes. Dr. Tudor Ciuhodaru avertizează populația să fie vigilentă și să consulte un medic dacă apar simptome suspecte.
O nouă alertă alimentară zguduie România, după ce un lot de file de somon norvegian marinat a fost retras urgent de la vânzare din cauza contaminării cu bacteria Listeria monocytogenes. Acest agent patogen poate provoca infecții severe, notează ANSVSA.
„Atenție, e (din nou!) alertă alimentară. Un lot de file de somon norvegian marinat e retras de la vânzare din cauza prezenței bacteriei Listeria”, a transmis dr Tudor Ciuhodaru pe pagina sa de Facebook.
Primele semne ale unei posibile infecții includ febră, oboseală accentuată și dureri musculare. Dr. Ciuhodaru sfătuiește: „Mergeți la spital/consultați un medic dacă ați mâncat alimente rechemate sau legate de un focar”.
Caracteristicile bacteriei Listeria, potrivit dr. Tudor Ciuhodaru
Listeria este o bacterie rezistentă la frig, putându-se dezvolta în alimente refrigerate. Surse potențiale de contaminare includ solul, vegetația, animalele și apele reziduale.
„Listeria este a treia cauză de deces din cauza bolilor alimentare în Statele Unite. Căldura distruge bacteria, refrigerarea nu. Se poate dezvolta în mâncarea din frigider”, a subliniat dr Tudor Ciuhodaru.