O alertă alimentară majoră a fost emisă în România după ce un lot de file de somon norvegian marinat a fost retras de la vânzare din cauza contaminării cu bacteria Listeria monocytogenes. Dr. Tudor Ciuhodaru avertizează populația să fie vigilentă și să consulte un medic dacă apar simptome suspecte.

Pește contaminat, retras din magazine

O nouă alertă alimentară zguduie România, după ce un lot de file de somon norvegian marinat a fost retras urgent de la vânzare din cauza contaminării cu bacteria Listeria monocytogenes. Acest agent patogen poate provoca infecții severe, notează ANSVSA.

„Atenție, e (din nou!) alertă alimentară. Un lot de file de somon norvegian marinat e retras de la vânzare din cauza prezenței bacteriei Listeria”, a transmis dr Tudor Ciuhodaru pe pagina sa de Facebook.

Primele semne ale unei posibile infecții includ febră, oboseală accentuată și dureri musculare. Dr. Ciuhodaru sfătuiește: „Mergeți la spital/consultați un medic dacă ați mâncat alimente rechemate sau legate de un focar”.

Femeile însărcinate sunt deosebit de vulnerabile.

„Dacă sunteți însărcinată și apar simptome precum febră, dureri de cap, mialgii, artralgii sau dureri lombare, mai ales în semestrul al treilea, mergeți imediat la medic”, a precizat medicul.

Persoanele cu imunitate scăzută, pacienții oncologici sau cei cu transplant sunt, de asemenea, expuși unui risc crescut de complicații grave.

Caracteristicile bacteriei Listeria, potrivit dr. Tudor Ciuhodaru

Listeria este o bacterie rezistentă la frig, putându-se dezvolta în alimente refrigerate. Surse potențiale de contaminare includ solul, vegetația, animalele și apele reziduale.

„Listeria este a treia cauză de deces din cauza bolilor alimentare în Statele Unite. Căldura distruge bacteria, refrigerarea nu. Se poate dezvolta în mâncarea din frigider”, a subliniat dr Tudor Ciuhodaru.

Pentru a reduce riscul de infecție, experții recomandă:

Evitarea alimentelor gata preparate reci

Gătirea temeinică a cărnii

Verificarea ambalajelor și a termenelor de valabilitate

Separarea alimentelor crude de cele gătite

Încălzirea completă a mâncării la microunde

Sursă foto: ANSVSA,

