Alte două loturi de lapte praf pentru bebeluși au fost retrase de pe piață. Avertizarea emisă de ANSVSA

Alte două loturi de lapte praf pentru bebeluși au fost retrase de pe piață. Avertizarea emisă de ANSVSA

Oana Savin
.  Actualizat 04.02.2026, 15:11

Alertă alimentară în România! Alte două loturi de lapte praf pentru bebeluși, produse de Nestle, au fost retrase din magazine din cauza contaminării cu o toxină periculoasă. ANSVSA recomandă părinților să nu le ofere spre consum.

Două noi loturi de lapte praf Nestle, retrase de pe piață

Două loturi de lapte praf Nestlé pentru bebeluși, contaminate cu o toxină periculoasă, au fost retrase din magazinele din România. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis o alertă alimentară, confirmând prezența unei substanțe care poate provoca toxiinfecții alimentare la cei mici.

Produsele afectate sunt:

  • NAN 1 Optipro 800 g – lot nr. 53410346AE, cu termen de valabilitate 31 decembrie 2027
  • NAN 1 Comfortis 800 g – lot nr. 53430346AF, cu termen de valabilitate 31 decembrie 2027
Conform informațiilor publicate de ANSVSA, laptele praf a fost contaminat cu cereulidă, o toxină produsă de bacteria Bacillus cereus. Consumul acestuia poate provoca greață, crampe abdominale și vărsături.

Recomandările ANSVSA

Produsele în cauză au fost comercializate prin rețeaua de magazine Kaufland din România. ANSVSA sfătuiește părinții care au cumpărat aceste produse să nu le folosească și să le returneze magazinelor de unde au fost achiziționate, pentru a primi contravaloarea lor integrală.

De asemenea, consumatorii pot suna gratuit la 0800 863 785 (luni-vineri, 09.00-18.00) sau pot contacta Nestlé România prin e-mail la [email protected].

„Ca măsură de precauție, în strânsă colaborare cu autoritățile locale și pe baza noilor metode de testare anunțate recent de autoritățile europene, Nestlé România adaugă două loturi de formulă de lapte NAN 1 Optipro 800g și NAN 1 Comfortis 800g la rechemarea de la consumatori inițiată în data de 06.01.2026. În felul acesta, rămânem consecvenți abordării noastre inițiale de a avea un nivel nedetectabil de cereulidă în formulele noastre de lapte pentru sugari. Siguranța și bunăstarea sugarilor reprezintă prioritatea noastră absolută. Menționăm faptul că nu au fost semnalate cazuri confirmate de probleme de sănătate asociate consumului produselor din loturile menționate”, se arată în comunicatul emis de ANSVSA.

Aceasta nu este prima retragere de produse a companiei Nestlé în acest an. În luna ianuarie 2026, compania a retras voluntar mai multe loturi de lapte praf pentru sugari (SMA, BEBA și NAN) din diverse țări europene inclusiv România, din același motiv.

Sursă foto: Profimedia

