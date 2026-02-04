Lanțul de magazine „La Cocoș” va fi preluat de proprietarul Lidl și Kaufland: „Ideea e ca modelul low-cost să nu fie omorât”

Lanțul de magazine „La Cocoș” va fi preluat despre grupul german Scwarz, care deține hipermarketurile Lidl și Kaufland. Grupul spune că dorește să păstreze prețurile mici și să deschidă noi magazine „La Cocoș”, a anunțat Bogdan Chirițoiu, președintele Consliului Concurenței.

Magazinele La Cocoș vor fi preluate de Schwarz, grupul german care deține Lidl și Kaufland. Totuși, preluarea este condiționată de păstrarea prețurilor mici și deschiderea de noi astfel de magazine.

Consiliul Concurenței este „aproape gata” să avizeze tranzacția, după ce grupul german a fost de acord cu condițiile impuse de autoritate, a declarat Bogdan Chirițoiu.

„Acolo deja am ajuns la niște angajamente pe care le-am solicitat din partea grupului Kaufland. Ele au fost prezentate public, vom face anumite modificări, dar în esență par să fie ok, adică din piață nu ne-au venit reacții ostile și vom finaliza în curând această operațiune. Acolo vrem ca modelul low cost La cocoș sa fie păstrat și să fie dezvoltat”, a spus Bogdan Chirițoiu.

Autoritatea a cerut grupului să garanteze că va păstra modelul low cost, cu care oamenii s-au obișnuit. Angajamentele se referă la păstrarea actualelor adaosuri comerciale medii la produsele magazinelor și de a face investiții pentru a deschide noi magazine La Cocoș.

„Ideea este ca modelul La Cocoș să nu fie omorât, ci să fie dezvoltat. Deci să fie low-cost cum e acum și să fie mai multe magazine La Cocoș decât sunt acum”, a mai spus Bogdan Chirițoiu.

Îngrijorările Consiliului Concurenței

Consiliul Concurenței a anunțat în luna noiembrie 2025 că a identificat o serie de îngrijorări concurențiale privind tranzacția.

Mai exact, grupul Schwarz se află pe piața pe care activează sau urmează să activele magazinele La Cocoș prin intermediul magazinelor Kaufland și Lidl. Având în vedere acest lucru, tranzacția ar putea duce la „consolidarea poziției entității rezultate și la reducerea opțiunilor disponibile pentru consumatori”.

Conform Consiliului Concurenței, operațiunea ar putea să aibă un impact negativ asupra furnizorilor.

„Dorim să se păstreze modelul de business al La Cocoș, bazat pe marje reduse și prețuri mici pentru consumatori. De aceea, principala noastră îngrijorare constă în faptul că formatul și politica de prețuri scăzute ar putea fi schimbate în urma achiziției, ceea ce ar putea duce la o creștere a prețurilor, afectând consumatorii”, a declarat atunci Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

