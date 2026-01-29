Magazinul Miniprix din cartierul bucureștean Militari, își închide ușile definitiv pe 29 ianuarie, după 19 ani de activitate, informează Profit.ro. Povestea continuă în celelalte locații din Otopeni, Piața Română și 1 Mai.

Magazinul Miniprix din Militari se închide după 19 ani

Începând cu 29 ianuarie 2026, magazinul de haine Miniprix din Militari, deschis acum 19 ani, se închide definitiv. Această locație emblematică a fost un punct de referință pentru iubitoarele de modă din București.

„A fost un loc al întâlnirilor, al reîntâlnirilor și al descoperirilor care au rămas cu tine mai mult decât un sezon. Un spațiu în care stilul a fost mereu o alegere personală, nu o regulă. Îți mulțumim pentru fiecare vizită, pentru fiecare moment și pentru că ai făcut parte din această poveste”, au transmis reprezentanții Miniprix.

Citește și: Salata la pungă din supermarketuri este contaminată, arată testele de laborator. Pericolele pentru sănătate

Deși această locație din Militari se închide, lanțul Miniprix va continua să existe prin celelalte trei magazine din oraș: Otopeni, Piața Română și 1 Mai. Retailerul mai are magazine în Constanța, Piatra Neamț și Iași, precum și un magazin online lansat în septembrie 2009.

Miniprix este un magazin de tip discount/outlet care oferă o gama variată de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. Retailerul a deschis primul magazin din București în decembrie 1999.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News