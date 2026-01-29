Bunica băiatului de 13 ani care a participat la crima odioasă care a șocat România face dezvăluiri șocante despre tragedia de la Cenei. Femeia a explicat ce i-a povestit nepotul său despre uciderea lui Mario Berinde și a cui a fost, de fapt, ideea.

Cum ar fi acționat băiatul de 13 ani care l-a omorât pe Mario Berinde

Bunica băiatului de 13 ani care a participat la crima din Cenei a făcut declarații șocante despre ce ar fi povestit nepotul său despre crima șocantă pe care a comis-o împreună cu aur alt prieten.

Bunica paternă a adolescentului de 13 ani a făcut declarații halucinante. Ea a povestit cum tatăl băiatului s-a întors în România din Spania și a spus că în momentul în care a ajuns, băiatul de 13 ani dormea, iar discuția tată-fiu a avut loc următoarea zi.

Femeia a vorbit despre faptul că fiul ei a revenit în țară după crima pe care a comis-o nepotul său de 13 ani.

„O oră, când a venit mulțimea la poartă, atunci s-a dus… O oră a stat în pod (…) Miercuri noapte, la ora 01:00 s-a dus nepotul meu și l-a luat de la aeroport, a venit din Spania (n.r. pe tatăl criminalului) (…) Poate să verifice la aeroport, le are băiatul (n.r. tatăl criminalului), nu eu (n.r. biletele de avion). Nepotul meu s-a dus cu mașina după el, dar e plecat în Germania, nu e acasă.

A plecat de frică (…) Marți, i-a luat pe ei și i-a dus la IML. Pe mamă și pe copil. La ora 15-16, nu mai ştiu să vă spun, au venit la mine mama și copilul, aia a fost miercuri seara (…) În Cenei n-a putut să se mai duca, pentru că era lumea foarte revoltata și i-a fost frica și a venit la mine. Că eu, ca mamă, mi-am primit copilul (…) Pe băiatul meu când l-a adus nepotul meu de la aeroport era într-o stare foarte, foarte rea. A început să plângă și a zis:

Cum a putut să facă așa ceva. Copilul (n.r. criminalul de 13 ani) dormea și n-a mai vrut să-l trezească. A doua zi a vorbit cu copilul“, a declarat bunica băiatului de 13 ani, conform Spynews.

Ce discuție a avut tatăl cu băiatul de 13 ani care a comis crima

Bunica a povestit că a doua zi, când tatăl a stat de vorba cu fiul lui, acesta a recunoscut totul și a povestit cum s-a întâmplat totul. Băiatul de 13 ani a susținut că ideea a fost a prietenului său în vârstă de 15 ani.

„A doua zi copilul meu (n.r. tatăl criminalului) l-a întrebat frumos care e problema, de ce a făcut asta. Și i-a zis: ‘L-am chemat, Dani a zis că hai să-l omorâm’ (…) Atunci a luat o armă albă și au zis:

‘Dacă mă lovesc pe mine, apleacă capul jos și atunci eu îi dau, a zis copilul de 15 ani’. Și atunci, nepotul a plecat capul și ăla i-a dat cu arma în cap“, au povestit bunicii ucigașului.

Ea a spus că l-a întrebat pe băiat de ce a făcut așa ceva, iar el a spus că Mario Berinde l-ar fi batjocorit și agresat fizic, iar mama lui nu a făcut nimic ca să îl apere.

„Mi-a zis în felul următor. Zice: ‘Buni, pe mine mă teroriza, mă înjura, mă bătea. Am fost să îi spun, dar mama nu a luat nicio măsură (n.r. Mama lui mario Berinde)’“, a mai declarat bunica adolescentului de 13 ani.

Tânărul de 15 ani a fost arestat, la fel ca și complicele acestuia, în timp ce adolescentul de 13 ani a rămas în libertate, fiind prea mic pentru a răspunde în fața legii.

