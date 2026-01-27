Ce s-a întâmplat la locul de veci al lui Mario Alin Berinde, la câteva zile după înmormântare. Cum arată mormântul

Durerea provocată de dispariția lui Mario, adolescentul de 15 ani care a emoționat o țară întreagă, continuă să fie resimțită profund de familie, prieteni și comunitate. La doar două zile după înmormântare, locul în care băiatul își doarme somnul de veci a devenit un spațiu încărcat de simboluri, emoție și tăcere apăsătoare. Mormântul său, vizitat neîntrerupt de oameni, s-a transformat într-un loc al reculegerii și al amintirii.

Un altar al florilor și al amintirilor

La două zile după înhumare, mormântul lui Mario era acoperit aproape în întregime de flori albe, lumânări aprinse și aranjamente aduse de cei care au simțit nevoia să îi aducă un ultim omagiu. Imaginea locului transmitea o emoție puternică: fotografia adolescentului, așezată lângă cruce, abia se mai zărea printre florile depuse. Gesturile oamenilor arătau cât de mult a însemnat Mario pentru cei din jur și cât de adâncă este rana lăsată în comunitate.

Cei care l-au cunoscut pe Mario, dar și mulți care au aflat povestea lui abia după tragedie, au venit la mormânt pentru a aprinde o lumânare sau pentru a lăsa un gând. Mesajele scrise pe panglici și pe bilețelele lăsate lângă flori vorbesc despre un copil iubit, apreciat și plin de lumină. Atmosfera de la locul de veci arată că pierderea lui nu a fost doar a familiei, ci a întregii comunități.

Declarații sfâșietaore la înmormântarea lui Mario

Înhumarea lui Mario a avut loc sâmbătă, 24 ianuarie 2025, iar durerea trăită de familie a fost copleșitoare. Rudele nu și-au putut stăpâni lacrimile, iar unchiul adolescentului și-a manifestat indignarea față de faptul că unul dintre copiii implicați, un minor de 13 ani, se află încă în libertate.

„Acest copil, dacă a început pe calea asta și nu se face nimic, i se pare că este Dumnezeu. Nu îl trage nimeni la răspundere. Eu cred că trebuie să facă pușcărie”, a spus acesta.

Citeşte şi: Ultimele clipe din viața tânărului din Timiș ucis de colegi și îngropat în spatele casei unuia dintre ei. Ce s-a întâmplat înainte de tragedie

Citeşte şi: Detalii cutremurătoare în cazul crimei din Timiș. Ce a aflat unchiul victimei de la criminalul de 13 ani. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!”

Citeşte şi: Suspiciuni grave și detalii noi în cazul uciderii lui Mario Berinde. Ce s-a aflat despre tatăl ucigașului de 13 ani

Citeşte şi: Scene copleșitoare la înmormântarea lui Mario Alin Berinde. Ce s-a întâmplat când a fost condus pe ultimul drum

Un tânăr din cercul familiei a făcut apel la respect și înțelegere, rugând ca cei îndoliați să fie protejați și sprijiniți în aceste momente grele: „Eu sunt puțin mai apropiat față de verișorul lui. O să fiu alături de el, o să îl ajut. În mare parte, eu vreau să vă spun că lucrurile astea mai bine să nu fie discutate, asta pentru că familia e în doliu foarte mare.(…) Și fratele meu are 13 ani și vă dați seama că dacă aș auzi că fratele meu ar face așa ceva… nu știu, dar din punctul meu de vedere poate nu l-aș considera fratele meu, deși suntem același sânge”, a mărturisit acesta.

Ucigașii lui Mario au mai atacat un tânăr anul trecut

Cu puțin timp înainte de moartea lui Mario, cei doi adolescenți de 15 ani, care ulterior aveau să fie implicați în tragedie, ar fi atacat un tânăr de 18 ani din aceeași localitate. Incidentul a avut loc în zona extravilană a comunei Cenei și a fost semnalat poliției pe 23 decembrie. Conform datelor furnizate de Poliția Timiș, tânărul ar fi fost bătut de cei doi minori, agresiunea având loc cu câteva zile înainte de sesizare.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, însă ancheta nu a putut continua. Pe 14 ianuarie, victima și-a retras plângerea, ceea ce a dus automat la oprirea procedurilor, deoarece această infracțiune poate fi cercetată doar dacă persoana vătămată își menține acuzațiile. În lipsa unei plângeri active, cazul a fost închis, iar episodul violent nu a avut urmări legale. Cei doi minori au rămas astfel fără consecințe pentru fapta comisă, continuându-și comportamentele agresive până la tragedia care avea să urmeze.

Foto – TikTok

Urmărește-ne pe Google News