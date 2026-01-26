Anunțul făcut de Poliție despre cei doi adolescenți de 15 ani, arestați după moartea lui Mario. Ce făceau în urmă cu o lună

Crima din Timiș a șocat întreaga Românie, iar în urma ei au fost arestați doi adolescenți de 15 ani. Acum, Poliția dezvălui ce făceau cei doi băieți reținuți în dosarul de omor de la Cenei. Ies la iveală lucruri neștiute despre cei doi.
„În data de 23.12.2025, la Postul de Poliţie Cenei s-a prezentat un tânăr de 18 ani, care a sesizat faptul că, în timp ce se deplasa pe stradă, în extravilanul localităţii Cenei, ar fi fost agresat fizic de doi minori de 15 ani, incidentul având loc la o dată anterioară”, a anunţat, luni dimineaţă, IPJ Timiş.
După sesizare, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire și alte violențe, fiind începute verificările în cauză.
„La data de 14.01.2026, persoana vătămată şi-a retras plângerea prealabilă formulată la data de 23.12.2025. Precizăm faptul că, potrivit prevederilor legale, în cazul infracţiunii de lovire sau alte violenţe, continuarea procedurilor penale este condiţionată de existenţa voinţei persoanei vătămate”, au explicat poliţiştii.
Între timp, procurorii încearcă să refacă firul întâmplărilor. Casele băieților de 15 ani și a uneia dintre bunici au fost percheziționate de polițiști. Cei doi băieți au fost audiați din nou și se așteaptă expertiza psihiatrică în cazul lor. Între timp, aceștia rămân în arest preventiv.
