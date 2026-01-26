Anunțul făcut de Poliție despre cei doi adolescenți de 15 ani, arestați după moartea lui Mario. Ce făceau în urmă cu o lună

Crima din Timiș a șocat întreaga Românie, iar în urma ei au fost arestați doi adolescenți de 15 ani. Acum, Poliția dezvălui ce făceau cei doi băieți reținuți în dosarul de omor de la Cenei. Ies la iveală lucruri neștiute despre cei doi.

Adolescenții arestați în cazul morții lui Mario au agresat anterior un băiat

Se pare că cei doi băieți care au fost arestați în cazul dosarului de omor de la Cenei, județul Timiș, ar fi agresat anterior un băiat în vârstă de 18 ani.

Incidentul s-ar fi produs la finalul anului 2025, când băiatul de 18 ani a depus plângere, însă ulterior a retras-o. Tatăl acestuia susține că a fost atacat pe stradă cu un briceag.

Citește și: Ultimele clipe din viața tânărului din Timiș ucis de colegi și îngropat în spatele casei unuia dintre ei. Ce s-a întâmplat înainte de tragedie

„În data de 23.12.2025, la Postul de Poliţie Cenei s-a prezentat un tânăr de 18 ani, care a sesizat faptul că, în timp ce se deplasa pe stradă, în extravilanul localităţii Cenei, ar fi fost agresat fizic de doi minori de 15 ani, incidentul având loc la o dată anterioară”, a anunţat, luni dimineaţă, IPJ Timiş.

După sesizare, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire și alte violențe, fiind începute verificările în cauză.

„La data de 14.01.2026, persoana vătămată şi-a retras plângerea prealabilă formulată la data de 23.12.2025. Precizăm faptul că, potrivit prevederilor legale, în cazul infracţiunii de lovire sau alte violenţe, continuarea procedurilor penale este condiţionată de existenţa voinţei persoanei vătămate”, au explicat poliţiştii.

Citește și: Detalii cutremurătoare în cazul crimei din Timiș. Ce a aflat unchiul victimei de la criminalul de 13 ani. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!”

Aceștia au spus că presupușii agresorii sunt cei doi adolescenți în vârstă de 15 ani care sunt acum arestați în dosarul morții lui Mario.

Băiatul ucis în Timiș, condus pe ultimul drum

La aproape o săptămână de la crima care a șocat întreagă țară, Mario, băiatul de 15 ani ucis cu sânge rece de prietenii săi, a fost condus pe ultimul drum de familie, prieteni și apropiați.

Sute de oameni au venit să își ia rămas bun de la copil, iar rudele sunt revoltate de faptul că unul dintre suspecții implicați în caz, un băiat de 13 ani, a rămas în libertate.

Citește și: Crima din Teleorman, surprinsă de camerele de supraveghere. Mihaela a fost înmormântată sub paza poliției și a jandarmilor

Între timp, procurorii încearcă să refacă firul întâmplărilor. Casele băieților de 15 ani și a uneia dintre bunici au fost percheziționate de polițiști. Cei doi băieți au fost audiați din nou și se așteaptă expertiza psihiatrică în cazul lor. Între timp, aceștia rămân în arest preventiv.

Urmărește-ne pe Google News