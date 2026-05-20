Momente dificile la înmormântarea Alisiei, tânăra de 18 ani omorâtă în Bihor. Familia fetei este distrusă de durere: „Mai bine ardea casa și rămâneam fără nimic”

Moartea Alisiei, tânăra de 18 ani ucisă pe un câmp de rapiță din Bihor, a venit ca un șoc pentru familiei ei, care este distrusă de durere. Zsolt, tatăl vitreg al fetei, nu își poate reveni deloc. Acum, ies la iveală detalii despre ce s-a întâmplat ucigaș și tânără.

Dezvăluiri despre moartea Alisiei

Tatăl Alisiei este distrus de durere, după ce fetița lui a fost omorâtă. Bărbatul a avut grijă de ea ca de propriul copil biologic și a făcut mărturisiri tulburătoare despre crima șocantă din Bihor. Tânăra de 18 ani a fost condusă astăzi pe ultimul drum, în lacrimile familiei și a celor care au cunoscut-o.

Zsolt Incze a vorbit despre ce s-a întâmplat între ucigașul Alisiei și aceasta.

Bărbatul a mai fost condamnat în trecut pentru omor și se afla la ferma unde fata făcea practică. Ea a fost ucisă pe un câmp de rapiță din apropierea fermei.

Înainte cu o zi, au existat semne că ucigașul a pus ochii pe Alisia. Tatăl fetei l-a avertizat pe patronul fermei, care îi era prieten din copilărie, că a angajat un om cu antecedente penale foarte grave.

Totuși, patronul fermei l-a apărat pe ucigaș, spunând că va dovedi că este nevinovat și că ar vrea să dea statul în judecată pentru crima pe care o comisese.

Zsolt spune că toată lumea așteaptă să ăi fie accesat telefonul fetei ca să se afle dacă ar fi existat vreo interacțiune între aceasta și ucigaș.

„Noi nu știm să fi existat vreo ceartă sau orice fel de interacțiune între Alisia și acest individ. Vom afla mai multe când va fi deschis telefonul fetei. Noi ne-am uitat în el și nu am găsit nimic suspect, nimic care să ne trezească semne de întrebare. Alisia nu era în primul an de practică la fermă, ci în al treilea, era ultimul an.

Fata nu mi-a spus niciodată nimic, așa cum a declarat prietena Alisiei, și nici eu nu am observat ceva ciudat în comportamentul ei. Dacă aș fi observat ceva, vă dați seama că aș fi intervenit. O cresc de la șase ani. Câte nopți nedormite, câte drumuri după medicamente… Alisia nu era fiica mea biologică, era fata soției mele din prima căsătorie. Totuși, să crești copilul altcuiva în zilele astea nu este ușor. Eu am crescut-o ca pe copilul meu și niciodată nu am făcut diferențe între copii. De aceea nu înțeleg nici declarația prietenei ei. Alisia nu mi-a spus niciun cuvânt că s-ar simți amenințată acolo.

Dacă mi-ar fi spus măcar o dată sau dacă aș fi știut ceva, nu aș mai fi lăsat-o niciun minut să meargă acolo. Alisa, fata mea adoptivă, mă iubea mai mult decât fetița mea biologică de șapte ani, Loretta. Când veneam de la muncă, ea venea mereu și mă îmbrățișa. Colegii mei pot confirma asta. Cea mică este mai încăpățânată și mai retrasă. Dacă îi cer o îmbrățișare sau un pupic, uneori pleacă în altă cameră”, povestește, extrem de îndurerat, tatăl vitreg al Alisiei, în exclusivitate pentru Fanatik.

Patronul fermei, acuzat că putea să intervină

Patronul fermei a fost acuzat că ar fi putut să intervină, pentru că ar fi știut că s-a întâmplat ceva suspect.

Mai mult, diriginta de la liceul unde învăța Alisia l-a sunat pe patronul fermei, pentru că fata nu răspundea la telefon. Mai mult deci atât, el era prieten bun cu tatăl Alisiei, motiv pentru care Zsolt este extrem de supărat pe el.

Bărbatul nu a transmis nici măcar condoleanțe, iar tatăl tinerei a întrerupt orice prietenie cu el, nu doar pentru că l-a angajat pe ucigaș, dar și pentru că i-a luat apărarea.

„Tragedia s-a întâmplat pe 8 mai, iar Ovidiu m-a sunat abia pe 9 mai, la ora 11:50, după aproape 24 de ore. Nu i-am mai răspuns la telefon. Eu am considerat că, dacă îți ești prieten și om al lui Dumnezeu, cum spune și el că este, trebuia să vină aici, la noi, să ne spună măcar sincere condoleanțe. Sau, când am mers la INML a doua zi, trebuia să fie primul lângă mine, pentru că a fost ca fratele meu.

După 24 de ore, nu mai aveam ce să discut cu el. I-am transmis și printr-un prieten să nu vină la înmormântare, pentru că ne-ar fi provocat și mai multă durere. Putea să vină măcar la poartă. Stăm la doar 300-400 de metri unul de altul.

Dacă eu sunt un om drept și știu că sunt nevinovat, mă duc în fața oricui și îmi spun povestea. Eu nu îl judec și nu îl acuz, pentru asta sunt autoritățile. Dar îl consider vinovat moral pentru faptul că, atunci când a aflat de la dirigintă, nu a sunat la 112. A ieșit pe câmp, a văzut că fata nu este acolo, iar ciobănița îi spusese deja că individul o târa pe fată. Avea obligația să anunțe autoritățile sau măcar pe mine”, a spus tatăl vitreg al fetei.

