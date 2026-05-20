Bianca Drăgușanu, reacție dură după victoria Bulgariei la Eurovision: „Sunteți nebuni? Nu există așa ceva”

Bianca Drăgușanu, critică după victoria Bulgariei la Eurovision
Bianca Drăgușanu a stârnit controverse pe rețelele de socializare după ce și-a exprimat nemulțumirea cu privire la rezultatele Eurovision 2026. Într-o postare care a devenit rapid virală, vedeta și-a exprimat părerea tranșantă despre piesa câștigătoare a Bulgariei, „Bangaranga”.
„Bă, să-mi explice și mie cineva cum dracu poate să câștige o melodie gen „Bangaranga” la Eurovision. Bă, n-ai cum! Noi l-am avut pe Trăistariu, care, orice ai zice, cântă bombă. Sunteți nebuni? Nu există așa ceva. Până și melodia noastră a fost de zece ori mai bună decât „Bangaranga”. Bă, e de la casa de nebuni, ați luat-o razna de tot. Nu există „Bangaranga”, bă! Din nou, zic: eu nu înțeleg. Putea să câștige oricine altcineva, dar asta? Nici măcar nu poți să-i spui melodie. E ceva după care tragi apa”, a declarat Bianca Drăgușanu.
Victoria Bulgariei, reprezentată de Dara cu piesa „Bangaranga”, a fost un subiect de dezbatere intensă, mai ales după discrepanțele observate între voturile juriului și cele ale publicului. În timp ce publicul român a acordat un punctaj record Alexandrei Căpitănescu, care a interpretat piesa „Choke Me” și a obținut locul al treilea, victoria Bulgariei a atras critici pentru stilul controversat al melodiei câștigătoare.
Finala Eurovision 2026 a fost urmărită de milioane de telespectatori, iar clasamentul final a stârnit emoții puternice în rândul fanilor. Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României, a fost apreciată nu doar pentru vocea sa, ci și pentru energia captivantă pe care a adus-o pe scenă.
Totuși, în pofida eforturilor sale, România nu a reușit să obțină marele trofeu, care a mers la vecinii de peste Dunăre.
Nu este prima dată când Bianca Drăgușanu își exprimă opinii directe și fără menajamente pe rețelele de socializare, dar de această dată, reacțiile ei au împărțit internetul în două tabere. În timp ce unii i-au susținut punctele de vedere, alții au criticat tonul vehement al vedetei.