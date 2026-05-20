Daniel Pavel, zi grea la finala Desafio: Aventura! Și-a înmormântat tatăl, iar după a fost prezent la eveniment alături de concurenți: „Mi-e frică să stau singur acum” / Exclusiv

Daniel Pavel a trecut prin toate stările ieri, în ziua finalei Desafio: Aventura. Prezentatorul și-a înmormântat tatăl, după care și-a găsit puterea de a fi prezent la evenimentul final al show-ului de la Pro TV.

Tatăl lui Daniel Pavel, prezentatorul Desafio: Aventura, s-a stins din viață pe 17 mai 2026, la București, cu doar câteva luni înainte de a împlini 89 de ani, iar înmormântarea a avut loc pe 19 mai, chiar în ziua în care Pro TV a difuzat marea finală.

Daniel Pavel, de la înmormântare, la finala Desafio: Aventura

Chiar dacă în prima parte a zilei a trecut prin momente grele la înmormântarea tatălui, Daniel Pavel și-a găsit puterea de a fi prezent și la finala Desafio: Aventura, alături de colegii de la Pro Tv și de concurenți.

Îmbrăcat în doliu și cu ochii înlăcrimați, Daniel Pavel și-a făcut apariția la evenimentul organizat de Pro Tv, aseară, pe malul lacului Tei. Prezentatorul a venit să se bucure de finala primei ediții Desafio: Aventura alături de concurenți și de marele câștigător, Marius Alexandru, alias Dumbo. Concurentul a plecat acasă cu trofeul și marele premiu de 150.000 de euro.

„Tatăl meu a fost un mare fan al acestui show, show-urile băiatului lui, în general, că așa m-a pregătit de mic. Eu spuneam povești copiilor în curtea blocurilor. Eram un povestitor. Ideea este că, pentru el, și în onoarea lui, și în amintirea lui, în memoria lui, vreau să fiu chiar mai bun decât am fost. Totul începe și în seara asta”, a declarat Daniel Pavel pentru Unica.ro

„Când stai lângă moarte e rău. Dar am o dragoste de viață, am o iubire de voi, de oameni”

Prezentatorul nu a putut sta departe de colegi și echipă, chiar dacă în spatele zâmbetului se ascundea o mare durere.

„Să știi că emoții cum n-aș fi avut dacă n-aș fi trecut prin prima parte a zilei, nu mai am. Pentru că sunt cumva… abulic în cap, ca să zic așa. Când stai lângă moarte e rău. Dar am o dragoste de viață, am o iubire de voi, de oameni, mi-e bine.

Mi-e frică să stau singur acum, în sensul frică de singurătate, că rămân cu mine, cu capul meu. Așa că aș vrea să dureze, marea finală, o noapte.

Dar emoțiile sunt pentru ei. Maniera în care s-a tras această finală a fost în sine o aventură. Din punct de vedere al luminilor, al energiei, al camerelor. Colegii mei din editing au făcut minuni, am văzut. Nu tot, dar am văzut. Așa că abia aștept să văd cum lucrurile se așază, cum mai e și bine în lume, și frumos”, ne-a declarat el, chiar înainte de difuzarea finalei Desafio: Aventura.

