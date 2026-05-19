Rafael Szabo a fost eliminat de la Desafio: Aventura. Câți bani a primit concurentul pentru cele 19 săptămâni petrecute în competiție

Rafael Szabo și-a încheiat parcursul în competiția Desafio: Aventura pe 18 mai, cu doar o etapă înainte de marea finală. Deși marele premiu de 150.000 de euro nu a fost al său, gimnastul din Lugoj a plecat acasă cu o sumă impresionantă.

Rafael Szabo a fost eliminat de la Desafio: Aventura

Rafa Szabo a făcut parte din echipa Visătorii și a fost unul dintre cei mai iubiți concurenți ai show-ului. Atras de gimnastică încă de la vârsta de cinci ani, el și-a dedicat copilăria antrenamentelor și competițiilor, sacrificând momentele de joacă pentru a-și construi cariera sportivă. Totuși, drumul său nu a fost lipsit de momente dificile.

Într-un moment emoționant, Rafael Szabo a vorbit despre pierderea mamei sale chiar înainte de începerea competiției. Acesta a mărturisit că întreaga sa participare la „Desafio” a fost un mod de a-i aduce un omagiu.

„Regret că nu i-am spus că o iubesc. Nu am apucat… Ultimul mesaj pe care mi l-a trimis a fost: «Să ai grijă! Te iubesc, puiul meu». Nu-i doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu. De aia spun: oameni buni, iubiți-vă părinții, pentru că atunci când nu-i mai aveți poate atunci realizați cât contează pentru voi”, a spus el.

Câți bani a câștigat concurentul

Rafael Szabo a strâns 23.500 de euro în total, o combinație între recompensele pentru etapele câștigate și premiile obținute pe parcurs.

Pro TV i-a oferit lui Rafael Szabo 1.000 de euro pentru fiecare dintre cele 19 etape la care a participat, acumulând astfel 19.000 de euro. La această sumă s-au adăugat 4.500 de euro, bani câștigați din probele de recompensă.

„N-am de ce să plâng. M-a bătut un om care merită. Bravo, mă, zâmbesc, totul e bine. Aici chiar a depins de noroc”, a declarat concurentul, referindu-se la confruntarea finală cu Valentin.

În timp ce Rafael Szabo părăsește competiția cu fruntea sus, finala „Desafio: Aventura” va fi disputată de cei trei finaliști: Valentin, Dumbo și Vladimir. Premiul de 150.000 de euro își așteaptă câștigătorul, iar întreaga țară este cu ochii pe ei.

Sursă foto: Facebook, Instagram

