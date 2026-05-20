Marius Alexandru, alias Dumbo, este câștigătorul Desafio: Aventura, show-ul de la Pro TV. El a reușit să pună mâna pe trofeu și pe marele premiu de 150.000 de euro.
Dumbo, pe numele său real Marius Alexandru (42 de ani), originar din Agigea, Constanța, a intrat în competiția Desafio: Aventura cu dorința de a-și depăși limitele și iată că a reușit să câștige marele premiu.
Dumbo a câștigat Desafio: Aventura: „Consider că merită și ei niște bani din premiul cel mare”
Concurentul a vizionat marea finală marți seara la o terasă de pe malul lacului Tei, alături de colegi și de întreaga echipă Pro TV. Reporterii Unica.ro au stat de vorbă cu Dumbo și au aflat ce planuri și-a făcut cu marele premiu de 150.000 de euro. El spune că o parte din bani o va da celorlalți finaliști alături de care a luptat în competiție, iar de restul sumei se va bucura alături de familia lui.
O parte din bani îi voi da lui Valentin, Vladimir și Rafa. Pentru că știu că am muncit toți și consider că merită și ei niște bani din premiul cel mare și asta voi face. Pentru că știu că mama lui Vali își dorește un apartament, o voi ajuta eu să-i dau avansul pentru apartament și tata lui Rafa la fel. Și lui Vladimir la fel.