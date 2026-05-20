  MENIU  
Home > Vedete > Dumbo, câștigătorul Desafio: Aventura, premiu de 150.000 de euro: „O parte din bani îi voi da colegilor”. Ce vrea să facă cu restul / Exclusiv

Dumbo, câștigătorul Desafio: Aventura, premiu de 150.000 de euro: „O parte din bani îi voi da colegilor”. Ce vrea să facă cu restul / Exclusiv

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Unica.ro
.  Actualizat 20.05.2026, 11:28
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Marius Alexandru, alias Dumbo, este câștigătorul Desafio: Aventura, show-ul de la Pro TV. El a reușit să pună mâna pe trofeu și pe marele premiu de 150.000 de euro.

Dumbo, pe numele său real Marius Alexandru (42 de ani), originar din Agigea, Constanța, a intrat în competiția Desafio: Aventura cu dorința de a-și depăși limitele și iată că a reușit să câștige marele premiu.

Dumbo a câștigat Desafio: Aventura: „Consider că merită și ei niște bani din premiul cel mare”

Concurentul a vizionat marea finală marți seara la o terasă de pe malul lacului Tei, alături de colegi și de întreaga echipă Pro TV. Reporterii Unica.ro au stat de vorbă cu Dumbo și au aflat ce planuri și-a făcut cu marele premiu de 150.000 de euro. El spune că o parte din bani o va da celorlalți finaliști alături de care a luptat în competiție, iar de restul sumei se va bucura alături de familia lui.

Daniel PavelIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 11)

Felicitări! Ai câștigat trofeul Desafio: Aventura și marele premiu de 150.000 de euro. Ce vei face cu premiul câștigat?

„Trebuie să-și dea două palme și să...” Andreea Popescu tocmai a făcut dezvăluirea supremă după ce Rareș Cojoc a spus că nu și-a dorit divorțul de ea. Așa a ieșit la iveală și pactul secret despre care nu au spus absolut nimic până azi
„Trebuie să-și dea două palme și să...” Andreea Popescu tocmai a făcut dezvăluirea supremă după ce Rareș Cojoc a spus că nu și-a dorit divorțul de ea. Așa a ieșit la iveală și pactul secret despre care nu au spus absolut nimic până azi
Recomandarea zilei

O parte din bani îi voi da lui Valentin, Vladimir și Rafa. Pentru că știu că am muncit toți și consider că merită și ei niște bani din premiul cel mare și asta voi face. Pentru că știu că mama lui Vali își dorește un apartament, o voi ajuta eu să-i dau avansul pentru apartament și tata lui Rafa la fel. Și lui Vladimir la fel.

Citește și – Vladimir Drăghia a dezvăluit câți bani îi revin, de fapt, lui Dumbo, după câștigarea primului sezon „Desafio: Aventura”: „Va împărți premiul”

Doctorii nu l-au putut dezbrăca, în ambulanță, pe Alexandru, după ce a fost găsit în pădure, pentru că „hainele erau lipite pe el. De apă și noroi”, a povestit tatăl. Ce au decis părinții copilului, după ce băiatul s-a întors acasă
Doctorii nu l-au putut dezbrăca, în ambulanță, pe Alexandru, după ce a fost găsit în pădure, pentru că „hainele erau lipite pe el. De apă și noroi”, a povestit tatăl. Ce au decis părinții copilului, după ce băiatul s-a întors acasă
Recomandarea zilei

Citește și – Cine este Dumbo (Marius Alexandru) de la Desafio: Aventura. Este însurat și are doi copii

Citește și – Rafael Szabo a fost eliminat de la Desafio: Aventura. Câți bani a primit concurentul pentru cele 19 săptămâni petrecute în competiție

Citește și – Cine este Valentin Tănase de la Desafio: Aventura. A fost numit „Cel mai rapid om din România” după ce a atins 45 km/h, însă recordul nu i-a fost omologat

Crezi că altul, dacă ar fi câștigat, ar fi făcut la fel?

Nu, niciunul.

Între voi s-a legat o relație apropiată, de prietenie?

Da. Cu Vladimir vorbesc de cel puțin 10‑15 ori pe zi. Și cu Vali vorbesc, și cu Rafa vorbesc. Vorbesc cu mai multe persoane din Desafio: Aventura, dar cu Vladimir, da, vorbesc cel mai mult.

„Lucrez la primărie, sunt șofer pe o macara, tund iarba din fața curților”

Ce faci cu banii pe care îi păstrezi pentru tine? Ii vei investi?

Banii pe care îi păstrez, pentru mine, voi merge la Disney, le-am promis copiilor că merg la Disney, iar restul ne vom bucura cu toții de ei.

Ca și familie, da. N-am niciun plan. O să vreau să îmi iau o mașinuță de epocă, un jeep de epocă și o rulotă. Atât. Tot pentru sufletul meu.

Cum s-a schimbat viața ta după participarea la Desafio: Aventura?

Absolut deloc. Azi am fost la muncă, de exemplu, am muncit de dimineață de la 8.00 până la 14.00.

Mă strigă colegii „Desafio”. Mă enervează că mă strigă Desafio, și nu mă strigă Dumbo. Pe 18 am văzut semifinala cu toții.

Tu ce lucrezi mai exact?

Eu lucrez la primărie, sunt șofer pe o macara, tund iarba din fața curților.

Toată lumea îmi zicea că „azi, în ziua finală, trebuie să pleci la București și tu te-ai găsit să te duci la muncă”. Ăsta sunt eu.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Despre ce e „Fjord”, filmul cu Sebastian Stan, regizat de Cristian Mungiu și aplaudat 10 minute la Cannes
Despre ce e „Fjord”, filmul cu Sebastian Stan, regizat de Cristian Mungiu și aplaudat 10 minute la Cannes
Fanatik
MM Stoica îl taxează dur pe Bogdan Andone după negocierile cu Gigi Becali pentru venirea la FCSB: „Sunt dezamăgit! A uitat când a plecat fără să spună nimic”
MM Stoica îl taxează dur pe Bogdan Andone după negocierile cu Gigi Becali pentru venirea la FCSB: „Sunt dezamăgit! A uitat când a plecat fără să spună nimic”
GSP.ro
A fost căsătorită cu Ioan Timofte, s-a iubit cu Adrian Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
A fost căsătorită cu Ioan Timofte, s-a iubit cu Adrian Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
Click.ro
Horoscop miercuri, 20 mai. Gemenii cer bani în plus la locul de muncă, iar Fecioarele fac schimbări în relația cu partenerul
Horoscop miercuri, 20 mai. Gemenii cer bani în plus la locul de muncă, iar Fecioarele fac schimbări în relația cu partenerul
TV Mania
Rochia din satin alb care a eclipsat divele de la Hollywood! Cum a apărut Ana Bodea la Cannes
Rochia din satin alb care a eclipsat divele de la Hollywood! Cum a apărut Ana Bodea la Cannes
Redactia.ro
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Citește și...
De unde are Daniel Pancu oferte din străinătate! CFR Cluj și Rapid și-ar putea lua gândul de la el
Locuințele care se scumpesc din nou în România si apartamentele la care tot mai mulţi români renunţă. Schimbări importante pe piața imobiliară
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Vladimir Drăghia a dezvăluit câți bani îi revin, de fapt, lui Dumbo, după câștigarea primului sezon „Desafio: Aventura”: „Va împărți premiul”
Dumbo, marele câștigător „Desafio: Aventura”. Concurentul a plecat acasă cu 150.000 de euro
Cine este Vladimir Drăghia de la Desafio: Aventura. Actorul este însurat și are două fete
Cum va împărți Dumbo premiul de 150.000 de euro câștigat la „Desafio: Aventura” 2026, cu cei trei colegi finaliști. „O lecție de omenie celor care l-au judecat greșit”
DESPĂRȚIRE bombă în showbiz. Vestea a venit la doar o săptămână de la nunta Andreei Bălan. Artista era tare fericită în ziua nunții, dar nimeni nu știa ce durere ascunde în suflet!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Actrița Luna Jordan a murit la 25 de ani. Era cunoscută pentru curajul de a denunța abuzurile din industrie
Actrița Luna Jordan a murit la 25 de ani. Era cunoscută pentru curajul de a denunța abuzurile din industrie
Vladimir Drăghia a dezvăluit câți bani îi revin, de fapt, lui Dumbo, după câștigarea primului sezon „Desafio: Aventura”: „Va împărți premiul”
Vladimir Drăghia a dezvăluit câți bani îi revin, de fapt, lui Dumbo, după câștigarea primului sezon „Desafio: Aventura”: „Va împărți premiul”
Proiecte speciale
Dumbo a câștigat primul sezon „Desafio: Aventura”. L-a învins în finală pe Vladimir Drăghia și a pus mâna pe marele premiu în valoare de 150.000 de euro
Dumbo a câștigat primul sezon „Desafio: Aventura”. L-a învins în finală pe Vladimir Drăghia și a pus mâna pe marele premiu în valoare de 150.000 de euro
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Libertatea.ro
Logodnicul uneia dintre româncele dispărute în Gorlitz a scăpat cu viață pentru că a fost la farmacie: „Am văzut cum se prăbușește toată casa”
Logodnicul uneia dintre româncele dispărute în Gorlitz a scăpat cu viață pentru că a fost la farmacie: „Am văzut cum se prăbușește toată casa”
Avantaje
Ultima oră! Știrea care a aruncat showbiz-ul în aer! E, fără dubiu, Bomba anului la PRO TV, ultimul lucru la care ne așteptam vreodată! Au anunțat acum
Ultima oră! Știrea care a aruncat showbiz-ul în aer! E, fără dubiu, Bomba anului la PRO TV, ultimul lucru la care ne așteptam vreodată! Au anunțat acum
Mirabela Grădinaru și rochia pentru care a făcut obsesie la întâlnirile de rang înalt. Cum a primit-o pe Prima Doamnă a Ucrainei
Mirabela Grădinaru și rochia pentru care a făcut obsesie la întâlnirile de rang înalt. Cum a primit-o pe Prima Doamnă a Ucrainei
Elle
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
De ce Cabiria Morgenstern nu își va boteza copilul. Fiica actriței Maia Morgenstern a devenit mamă pentru prima dată și a ales un nume special pentru fiul ei
De ce Cabiria Morgenstern nu își va boteza copilul. Fiica actriței Maia Morgenstern a devenit mamă pentru prima dată și a ales un nume special pentru fiul ei
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge. Cu ce dansator face Andreea Bălan acum prize pe scenă
Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge. Cu ce dansator face Andreea Bălan acum prize pe scenă
Steve Ant a uitat de Ramona Olaru. Afaceristul a apărut la brațul Alinei Oprea, fosta iubită a lui Cătălin Bordea
Steve Ant a uitat de Ramona Olaru. Afaceristul a apărut la brațul Alinei Oprea, fosta iubită a lui Cătălin Bordea
Dumbo, marele câștigător „Desafio: Aventura”. Concurentul a plecat acasă cu 150.000 de euro
Dumbo, marele câștigător „Desafio: Aventura”. Concurentul a plecat acasă cu 150.000 de euro
Reacția Maiei Sandu după scandalul de la Eurovision! Ce spune după ce juriul de la Chișinău a oferit un punctaj mic României
Reacția Maiei Sandu după scandalul de la Eurovision! Ce spune după ce juriul de la Chișinău a oferit un punctaj mic României
Ionela Năstase, mărturisiri emoționante despre lupta cu cancerul mamar. "Cel mai bun tip, asta mi-a spus primul oncolog!"
Ionela Năstase, mărturisiri emoționante despre lupta cu cancerul mamar. "Cel mai bun tip, asta mi-a spus primul oncolog!"
Observator News
O companie din România cu peste 6.000 de angajați se pregătește să taie 30% din salariile a sute de oameni
O companie din România cu peste 6.000 de angajați se pregătește să taie 30% din salariile a sute de oameni
Libertatea pentru Femei
Știrea momentului! Celebrul bărbat, ridicat acum de poliție, sub suspiciunea că și-a ucis tatăl! Totul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă!
Știrea momentului! Celebrul bărbat, ridicat acum de poliție, sub suspiciunea că și-a ucis tatăl! Totul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă!
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Cine este fotbalistul român care ar fi comis un atac la ordinul Iranului. Ținta a fost un jurnalist ostil regimului de la Teheran
Cine este fotbalistul român care ar fi comis un atac la ordinul Iranului. Ținta a fost un jurnalist ostil regimului de la Teheran
Cine e Delia Velculescu, femeia pe care Nicușor Dan urmează să o propună premierul României în locul lui Ilie Bolojan
Cine e Delia Velculescu, femeia pe care Nicușor Dan urmează să o propună premierul României în locul lui Ilie Bolojan
Ce înseamnă „Bangaranga”, piesa cu care Bulgaria a câștigat Eurovision 2026
Ce înseamnă „Bangaranga”, piesa cu care Bulgaria a câștigat Eurovision 2026
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
TV Mania
Rochia din satin alb care a eclipsat divele de la Hollywood! Cum a apărut Ana Bodea la Cannes
Rochia din satin alb care a eclipsat divele de la Hollywood! Cum a apărut Ana Bodea la Cannes
„Dumnezeu știe că erai îndrăgostită...” Cu ce bărbat celebru îl compară Andreea Esca pe fiul ei, Aris
„Dumnezeu știe că erai îndrăgostită...” Cu ce bărbat celebru îl compară Andreea Esca pe fiul ei, Aris
Imaginile din „sanctuarul” privat al Ramonei Bădescu! Cum arată apartamentul de lux în care locuiește de 30 de ani
Imaginile din „sanctuarul” privat al Ramonei Bădescu! Cum arată apartamentul de lux în care locuiește de 30 de ani
Asemănarea e de-a dreptul izbitoare! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică Jr.
Asemănarea e de-a dreptul izbitoare! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică Jr.
CSID.ro
Andreea Tonciu, senzuală în costum de baie. Imagini de senzație cu bruneta din vacanță! S-a văzut aproape tot prin bikini
Andreea Tonciu, senzuală în costum de baie. Imagini de senzație cu bruneta din vacanță! S-a văzut aproape tot prin bikini
Andreea Bănică, mai incitantă ca niciodată! Vedeta face senzație în costume de baie
Andreea Bănică, mai incitantă ca niciodată! Vedeta face senzație în costume de baie
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52 de ani
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52 de ani
Imagine virală cu o legendă a muzicii românești. O recunoști pe fetița din fotografie?
Imagine virală cu o legendă a muzicii românești. O recunoști pe fetița din fotografie?
Libertatea
Evaluare Națională 2026, clasa a IV-a. Azi are loc proba de Matematică și Științe. În ce condiții pot fi trecute notele în catalog
Evaluare Națională 2026, clasa a IV-a. Azi are loc proba de Matematică și Științe. În ce condiții pot fi trecute notele în catalog
Cât costă să faci o salată de vara cu roșii românești și castraveți din Piața Amzei, Obor sau Rahova
Cât costă să faci o salată de vara cu roșii românești și castraveți din Piața Amzei, Obor sau Rahova
Logodnicul uneia dintre româncele dispărute în Gorlitz a scăpat cu viață pentru că a fost la farmacie: „Am văzut cum se prăbușește toată casa”
Logodnicul uneia dintre româncele dispărute în Gorlitz a scăpat cu viață pentru că a fost la farmacie: „Am văzut cum se prăbușește toată casa”
Cum va împărți Dumbo premiul de 150.000 de euro câștigat la „Desafio: Aventura” 2026, cu cei trei colegi finaliști. „O lecție de omenie celor care l-au judecat greșit”
Cum va împărți Dumbo premiul de 150.000 de euro câștigat la „Desafio: Aventura” 2026, cu cei trei colegi finaliști. „O lecție de omenie celor care l-au judecat greșit”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton