Marius Alexandru, alias Dumbo, este câștigătorul Desafio: Aventura, show-ul de la Pro TV. El a reușit să pună mâna pe trofeu și pe marele premiu de 150.000 de euro.

Dumbo, pe numele său real Marius Alexandru (42 de ani), originar din Agigea, Constanța, a intrat în competiția Desafio: Aventura cu dorința de a-și depăși limitele și iată că a reușit să câștige marele premiu.

Dumbo a câștigat Desafio: Aventura: „Consider că merită și ei niște bani din premiul cel mare”

Concurentul a vizionat marea finală marți seara la o terasă de pe malul lacului Tei, alături de colegi și de întreaga echipă Pro TV. Reporterii Unica.ro au stat de vorbă cu Dumbo și au aflat ce planuri și-a făcut cu marele premiu de 150.000 de euro. El spune că o parte din bani o va da celorlalți finaliști alături de care a luptat în competiție, iar de restul sumei se va bucura alături de familia lui.

Felicitări! Ai câștigat trofeul Desafio: Aventura și marele premiu de 150.000 de euro. Ce vei face cu premiul câștigat?

O parte din bani îi voi da lui Valentin, Vladimir și Rafa. Pentru că știu că am muncit toți și consider că merită și ei niște bani din premiul cel mare și asta voi face. Pentru că știu că mama lui Vali își dorește un apartament, o voi ajuta eu să-i dau avansul pentru apartament și tata lui Rafa la fel. Și lui Vladimir la fel.

Crezi că altul, dacă ar fi câștigat, ar fi făcut la fel?

Nu, niciunul.

Între voi s-a legat o relație apropiată, de prietenie?

Da. Cu Vladimir vorbesc de cel puțin 10‑15 ori pe zi. Și cu Vali vorbesc, și cu Rafa vorbesc. Vorbesc cu mai multe persoane din Desafio: Aventura, dar cu Vladimir, da, vorbesc cel mai mult.

„Lucrez la primărie, sunt șofer pe o macara, tund iarba din fața curților”

Ce faci cu banii pe care îi păstrezi pentru tine? Ii vei investi?

Banii pe care îi păstrez, pentru mine, voi merge la Disney, le-am promis copiilor că merg la Disney, iar restul ne vom bucura cu toții de ei.

Ca și familie, da. N-am niciun plan. O să vreau să îmi iau o mașinuță de epocă, un jeep de epocă și o rulotă. Atât. Tot pentru sufletul meu.

Cum s-a schimbat viața ta după participarea la Desafio: Aventura?

Absolut deloc. Azi am fost la muncă, de exemplu, am muncit de dimineață de la 8.00 până la 14.00.

Mă strigă colegii „Desafio”. Mă enervează că mă strigă Desafio, și nu mă strigă Dumbo. Pe 18 am văzut semifinala cu toții.

Tu ce lucrezi mai exact?

Eu lucrez la primărie, sunt șofer pe o macara, tund iarba din fața curților.

Toată lumea îmi zicea că „azi, în ziua finală, trebuie să pleci la București și tu te-ai găsit să te duci la muncă”. Ăsta sunt eu.

