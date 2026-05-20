Dumbo, marele câștigător „Desafio: Aventura”. Concurentul a plecat acasă cu 150.000 de euro

Dumbo, un frizer din Agigea, a câștigat competiția „Desafio: Aventura”, după ce l-a învins în finală pe Vladimir Drăghia. Acesta a luptat pentru promisiunea făcută soției sale după un eveniment dramatic, iar acum a plecat acasă cu suma de 150.000 de euro.

Dumbo, marele câștigător Desafio: Aventura

Un drum plin de provocări și o promisiune transformată în realitate – așa poate fi descris parcursul lui Dumbo, pe numele său real Marius Alexandru, câștigătorul sezonului „Desafio: Aventura” 2026. Concurentul originar din Agigea, județul Constanța, a reușit să cucerească trofeul și premiul de 150.000 de euro într-o finală spectaculoasă.

Alături de Vladimir Drăghia și Valentin Tănase, Dumbo a intrat în marea finală după ce Rafael Szabo a fost eliminat în semifinale. Prima probă a fost una eliminatorie. Valentin Tănase a fost primul care a părăsit competiția, după ce a pierdut duelul cu Dumbo într-un traseu refăcut special pentru această etapă.

În cea de-a doua probă, decisivă pentru desemnarea câștigătorului, Dumbo și Vladimir Drăghia s-au întrecut într-un traseu impresionant de aproape un kilometru, descris de prezentatorul Daniel Pavel drept „o călătorie fizică și emoțională”.

A cântat Imnul României în momentul victoriei

Cu o determinare incredibilă, Dumbo a trecut linia de sosire și a fost desemnat câștigător. În fața camerelor, emoțiile au fost copleșitoare.

Chiar în momentul victoriei, Dumbo a început să cânte Imnul României, „Deșteaptă-te, Române”, un gest care a smuls ropote de aplauze și lacrimi de emoție.

Dumbo și promisiunea făcută soției sale

„Soția mea a făcut un infarct și i-am promis că voi merge la «Desafio: Aventura». Așa că îmi voi ține promisiunea față de ea”, a mărturisit Dumbo la începutul show-ului.

Această promisiune a fost motorul care l-a motivat să își depășească limitele și să dovedească ce înseamnă cu adevărat curajul, determinarea și dragostea pentru familie.

Dumbo, sau Marius Alexandru, este un bărbat autentic, pasionat de natură și aventură. Locuiește în Agigea, alături de soția sa și cei doi copii ai lor. Este frizer și deține un barber shop, dar viața lui nu se limitează la pereții salonului. Dumbo a mărturisit că își găsește liniștea în mijlocul naturii, unde gătește singur și practică vânătoarea.

Participarea sa la „Desafio: Aventura” a fost mai mult decât o competiție, a fost o călătorie personală.

„Am vrut să arăt ce înseamnă să fii un bărbat cu voință și putere”, a spus Dumbo.

Sursă foto: Facebook, INstagram

