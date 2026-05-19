Ionela Năstase, mărturisiri emoționante despre lupta cu cancerul mamar. „Cel mai bun tip, asta mi-a spus primul oncolog!”

Ionela Năstase a făcut o confesiune cutremurătoare și plină de speranță despre propria luptă cu cancerul de sân, transformându-se dintr-un jurnalist care raporta statistici, într-o învingătoare care a învins boala.

Vedeta Digi24 a vorbit în cadrul conferinței de lansare a celei de-a 12-a ediții a cursei caritabile Race for the Cure România, oferind detalii emoționante despre momentele de disperare, dar și despre victoria finală în fața diagnosticului crunt.

De la prezentarea știrilor la realitatea dură a diagnosticului

Pentru Ionela Năstase, participarea la cel mai mare eveniment dedicat sănătății femeilor din România a avut de această dată o semnificație complet diferită. Jurnalista a explicat cum rolul ei s-a schimbat radical de-a lungul anilor, trecând de la ipostaza de observator și reporter al cifrelor, la cea de pacientă care a trebuit să își înfrunte propriile temeri în fața unei maladii nemiloase.

„Cu ani în urmă eram aici și îmi notam statisticile. Astăzi sunt parte din ele, pentru că am fost diagnosticată cu cancer mamar… Cel mai bun tip, asta mi-a spus primul oncolog. M-am înfuriat, am plâns, m-am tăvălit pe jos la propriu, dar apoi m-am ridicat și am luptat”, și-a început confesiunea Ionela Năstase.

Vlad Petreanu, ancora din momentele de cumpănă

În toată această perioadă extrem de dificilă, soțul ei, cunoscutul jurnalist Vlad Petreanu, i-a fost sprijin necondiționat. Ionela Năstase a povestit că neputința în fața bolii l-a durut uneori pe partenerul ei mai mult decât pe ea însăși, dar au reușit să găsească momente de o sensibilitate rară chiar și în spital, cu doar câteva ore înainte de intervenția chirurgicală.

„Vlad mi-a fost ancoră în această poveste și știu că pe el uneori l-a durut mai tare, și l-a durut neputința… Au fost momente în care l-am văzut plângând și atunci m-a durut mai tare tristețea lui decât boala în sine… Dar în seara dinaintea operației a venit cu flori în salon, ne-am pus melodia preferată și am dansat”, a mărturisit jurnalista.

Vindecarea completă și un nou mod de a privi viața

Astăzi, datorită unei abordări corecte și riguroase a tratamentului medical, Ionela Năstase a fost declarată complet vindecată. Ea speră ca exemplul ei să dărâme preconcepțiile din societatea românească legate de această boală și să tragă un semnal de alarmă privind importanța prevenției, dar și a optimismului în procesul de recuperare.

„Disciplina și medicina făcută corect și la timp mi-au salvat viața. În România mai sunt oameni care cred că pot pune semnul egal între cancer și moarte. Dar dacă-ți dorești să trăiești mergi mai departe. Mie îmi place viața, am un soț de iubit în continuare, am prieteni și părinți… Psihicul reprezintă 50% din vindecare și astăzi sunt aici pentru că mi s-a resetat creierul și nu-mi mai refuz nimic din ce-mi pot permite”, a conchis, cu zâmbetul pe buze, Ionela Năstase.

