Actrița Jennifer Runyon, cunoscută pentru rolurile din „Ghostbusters” și „Beverly Hills, 90210”, a murit la 65 de ani

Actrița Jennifer Runyon, cunoscută pentru rolurile din Ghostbusters și sitcomul CBS Charles in Charge, a murit la vârsta de 65 de ani.

O prietenă apropiată dezvăluie lupta actriței cu cancerul

Familia lui Runyon i-a confirmat decesul într-o postare pe rețelele sociale, duminică, 8 martie, potrivit ABC7 Los Angeles.

„Vinerea trecută, iubita noastră Jennifer a încetat din viață. A fost o călătorie lungă și dificilă, care s-a încheiat cu ea înconjurată de familie”, se arată în mesaj. „Va fi mereu amintită pentru dragostea ei de viață și devotamentul față de familie și prieteni. Odihnește-te în pace, Jenn.”

Prietena ei, Erin Murphy, cunoscută din Bewitched, a confirmat și ea decesul într-o postare pe Facebook, sâmbătă, 7 martie, scriind că actrița a avut „o scurtă luptă cu cancerul”.

„Sunt oameni despre care știi că îți vor fi prieteni chiar înainte să îi întâlnești. Ea a fost o femeie specială. Îmi va fi dor de tine, Jenn. Gândurile mele sunt alături de familia ta și de copiii tăi frumoși”, a scris Murphy, în vârstă de 61 de ani.

Viața personală: căsătorie, copii și o carieră schimbată

Născută în Chicago pe 1 aprilie 1960, Runyon s-a căsătorit mai târziu cu antrenorul universitar de baschet Todd Corman. Cuplul a avut doi copii: un fiu, Wyatt, și o fiică, Bayley.

În 2014, Runyon declara pentru Variety că este semi-retrasă din actorie și că lucrează ca profesoară. Fiica ei, Bayley — actriță care a apărut în episoade din 9-1-1, Chilling Adventures of Sabrina și Jane the Virgin — i-a adus un omagiu pe Instagram: „Toate părțile bune din mine vin de la tine. Aș da orice pentru încă o zi împreună.”

„Cea mai bună, cea mai empatică persoană pe care am cunoscut-o vreodată. Cea mai bună prietenă a mea. nu eram pregătită pentru asta”, a adăugat ea.

Debutul în film și rolurile care au consacrat-o

Runyon și-a făcut debutul în film în 1980, în thrillerul „To All a Good Night”, și a avut roluri secundare în filmele din 1984 „Up the Creek” și „Ghostbusters”, unde a interpretat o studentă supusă unui test paranormal într-o scenă iconică alături de Bill Murray și Steven Tash.

A jucat și în sitcomul „Charles in Charge” în 1984 și a avut numeroase alte roluri în film și televiziune în anii ’80 și ’90, inclusiv preluând rolul lui Cindy Brady de la Susan Olsen în „A Very Brady Christmas”, precum și apariții în „The Fall Guy”, „Boone”, „The Master” și „Quantum Leap”, potrivit Deadline.

Runyon a avut și apariții episodice în seriale precum „Murder, She Wrote”, „A Man Called Sarge” și „Beverly Hills, 90210”.

