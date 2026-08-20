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Andreea Antonescu și Dan Alexa, informații despre starea de sănătate a Alinei Pușcău: „Are nevoie de energia noastră pozitivă”

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Alina Pușcău traversează cea mai grea perioadă din viața sa. Diagnosticată cu cancer de sân metastazic, faimosul model român urmează un tratament intensiv în Statele Unite ale Americii. În timp ce prietena ei, Andreea Antonescu, îi este alături în America, Dan Alexa a oferit detalii tulburătoare despre starea de sănătate a vedetei și costurile colosale ale spitalizării.

Andreea Antonescu, în vizită la Alina Pușcău

Profund marcată de situația prin care trece prietena sa, Andreea Antonescu, care locuiește și ea în America, a mers să o viziteze pentru a-i oferi sprijin moral Alinei Pușcău. Cele două s-au afișat pe rețelele de socializare într-un video încărcat de emoție, în care modelul apare cu ochii în lacrimi.

andreea antonescu vizita alina puscauIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 12)

Fosta membră a trupei André a lansat un apel de suflet către toți cei care o apreciază pe Alina, îndemnându-i să se roage pentru sănătatea ei.

„Iubita noastră dragă are nevoie de energia noastră pozitivă și de toate gândurile noastre bune. Ești minunată și noi te iubim. Știm că îți este greu, dar îți dăm putere prin rugăciunile noastre. Toată lumea se roagă pentru tine. Vă rog să puneți astăzi un gând bun și o rugăciune pentru Alina. Uneori, rugăciunile spuse împreună pot face minuni”, a transmis Andreea Antonescu pe Instagram.

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Dan Alexa, dezvăluiri despre costul tratamentului

Progresul tratamentului din SUA este urmărit cu sufletul la gură și de Dan Alexa, prieten apropiat al modelului. Invitat în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, fostul fotbalist a mărturisit că a încercat să o convingă pe Alina să revină în țară sau să meargă în Turcia, însă urgența medicală nu i-a permis nicio amânare.

„I-am zis să vină în România sau undeva mai aproape, în Turcia, și a zis că nu mai are timp și că trebuie să înceapă de urgență tratamentul ăsta. Cred că situația e destul de gravă. Eu cred că nu se mai întoarce, dacă tratamentul va reuși va rămâne acolo”, a declarat Dan Alexa citat de Wowbiz.

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Fostul sportiv a atins și subiectul sensibil al cheltuielilor medicale din America, dezvăluind că suma vehiculată este una uriașă, dar acoperită de asigurare.

„Am întrebat-o dacă are asigurare, a spus că da, dacă se descurcă și a zis că da. Așa mi-a spus, undeva la jumătate de milion. Probabil are asigurare. În America, dacă ai asigurare, suportă statul absolut tot”, a precizat el.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Alina Pușcău

Sursă foto: Instagram

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