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Diana Enache, dezvăluiri cutremurătoare despre momentul în care a fost atacată în scara blocului: „Mi-am tras practic cuțitul de la gât cu mâinile”

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.  Actualizat 20.08.2026, 12:17
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Diana Enache a oferit detalii rare despre momentul în care a fost atacată cu cuțitul în 2014, în scara blocului în care locuia, de paznicul clădirii. Artista spune că și-a iertat agresorul.

Diana Enache, dezvăluiri cutremurătoare despre momentul în care a fost atacată în scara blocului

Diana Enache avea doar 17 ani când a fost atacată cu un briceag de paznicul blocului în care locuia, cetățeanul libanez Ali Kanaan Riad. În podcastul Ozanei Barabancea, Diana a rememorat incidentul traumatizant. „Am fost înjunghiată și în gât și în zona sânilor și la palme și tot, pentru că eu mi-am tras practic cuțitul de la gât cu mâinile”, a povestit Diana Enache, acum în vârstă de 29 de ani.

„L-ai iertat pe agresorul tău?”, a întrebat moderatoarea. „Da! Uite, pe el l-am iertat”, a fost răspunsul Dianei.

După cele întâmplate, Diana a tras concluzia că nu este datoare cu explicații nimănui. Tânără a povestit și că nimeni n-a venit să o întrebe cum se simte după incidentul violent. „Nu ești datoare cu explicații în fața nimănui, n-a venit nimeni la mine la ușă să mă întrebe dacă sunt bine, dacă am nevoie de ceva, toată lumea a dat cu pietre și comentau”, a explicat.

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Ca urmare a acestei experiențe tulburătoare, Diana a realizat că nimic nu o mai poate opri. „M-am luptat pentru viața mea, am luptat tot timpul, o să lupt! Mi-am dat seama atunci că nu mă mai oprește nimic. Ușor-ușor am integrat-o și am înțeles că lucrurile se așază cu un scop”, a încheiat tânăra.

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Filmul atacului Dianei Enache

În jurul orei 6 dimineața, pe 5 iulie 2014, Diana Enache s-a întors din oraș în apartamentul în care locuia cu tatăl ei, artistul Adrian Enache, în zona Băneasa. Tânăra a intrat în apartament și, întrucât nu a putut să aprindă luminile, a mers la paznicul imobilului, pentru a-i cere să verifice siguranțele de la panoul electric.

În timp ce urcau scările, paznicul Ali Kanaan Riad, în vârstă de 46 de ani, de origine libaneză, a scos un briceag și a atacat-o pe Diana, producându-i răni în zona mâinilor, gâtului și pieptului. Diana a reușit să se elibereze și a fugit la recepția unui hotel din apropiere să ceară ajutor.

Ulterior, Diana a fost dusă la Spitalul de Urgență Floreasca pentru îngrijiri medicale, iar agresorul a fost dus la audieri, la Secția 2 Poliție, unde le-a declarat anchetatorilor că Diana i-a adus injurii și că el nu a putut suporta acest lucru, mai ales că în această perioadă este Ramadanul, o sărbătoarea foarte importantă în religia sa.

În octombrie 2015, Ali Kanaan Riad a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare. Bărbatul a fost eliberat cu doi ani mai devreme, în octombrie 2018.

Foto: Instagram

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