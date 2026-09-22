Miss Italia 2026 este româncă. Sarah Rizea practică înotul artistic și vizitează des România: „Este o bucurie să mă întorc și să-mi văd familia extinsă”

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Sarah Rizea, o tânără de 18 ani cu origini românești, a fost încoronată Miss Italia pe 21 septembrie 2026, la Castelul Santa Severa. Sportivă de elită, cu peste 100 de medalii la înot artistic, visează la Jocurile Olimpice.

Miss Italia 2026 este româncă

Sarah Rizea, o tânără de doar 18 ani cu rădăcini românești, a scris istorie pe 21 septembrie, fiind încoronată Miss Italia la cea de-a 80-a ediție a prestigiosului concurs. Evenimentul s-a desfășurat la Castelul Santa Severa din Roma, iar Sarah a reprezentat regiunea Liguria, purtând mândră eșarfa de Miss Liguria, informează G4Media.ro.

Deși s-a născut în Italia, la Moncalieri, pe 8 noiembrie 2007, Sarah este fiica unor români originari din Oltenia. La vârsta de 11 ani, familia s-a mutat în Vado Ligure, provincia Savona, un loc unde Sarah și-a continuat visurile și pasiunea pentru înotul artistic. „Îmi amintesc prima convocare în echipa națională, în 2021. Emoția, lacrimile și bătăile inimii de atunci m-au făcut să realizez că toate sacrificiile, trezirile în zori și antrenamentele intense au meritat”, povestește ea.

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Sarah Rizea practică înotul artistic și vizitează des România

Sarah practică înotul artistic de la 8 ani și a acumulat peste 100 de medalii în competiții regionale, naționale și internaționale. Astăzi, ea este parte din echipa națională absolută a Italiei și visează să-și vadă munca recompensată la Jocurile Olimpice. „Visul meu rămâne Olimpiada. Mă antrenez cu aceeași pasiune din copilărie și sunt recunoscătoare pentru fiecare podium câștigat”, mărturisește tânăra, citată de G4Media.ro.

Pe lângă performanțele sportive, Sarah este acum studentă la Facultatea de Psihologie, o alegere care reflectă dorința ei de a înțelege mai profund oamenii și de a contribui la viața lor. Familia ei, formată din tatăl Marian, tâmplar specializat în ferestre și uși, mama Alina, angajată la Biroul de imigrare din Savona, și sora mai mică Karina, de 15 ani, a fost un sprijin constant. „Toți m-au susținut în decizia de a participa la Miss Italia. Acest titlu este dedicat lor și bunicilor mei din România, care mă așteaptă mereu cu brațele deschise”, a declarat Sarah.

România rămâne o parte importantă din viața ei. Sarah vizitează des țara, unde locuiesc bunicii ei, și spune că legătura cu rădăcinile românești o inspiră. „Ultima oară am fost acolo cu mai puțin de un an în urmă. Este o bucurie să mă întorc și să-mi văd familia extinsă”, mărturisește ea.

Foto: Instagram

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