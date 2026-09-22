Bianca Giurcă și Patrick Deac s-au logodit. Unde a fost cerută fosta concurentă de la Insula Iubirii

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Bianca Giurcă de la Insula Iubirii, sezonul 7, a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Patrick Deac. Unde a avut loc momentul special.

Bianca Giurcă și Patrick Deac s-au logodit

Bianca Giurcă și Patrick Deac, care s-au cunoscut la Casa Iubirii, sezonul 3, s-au logodit la nunta unor prieteni. Momentul emoționant a avut loc după ce Bianca a prins buchetul miresei. Anterior, Bianca și fostul ei iubit, Marius Moise, au participat în sezonul 7 Insula Iubirii, emisiune în urma căreia s-au despărțit. Bianca și-a regăsit liniștea în brațele lui Patrick, iar cei doi urmează să-și oficializeze în curând relația.

„A prins buchetul. Nu am pe unde să mai fug”, a scris Patrick cu umor pe TikTok, alături de clipul care a surprins scena emoționantă. În imagini apare și Cornel Luchian, soțul Iustinei Loghin, semn că evenimentul era al unor prieteni comuni.

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Parteneri de viață și colegi de muncă

Bianca și Patrick nu sunt doar parteneri de viață, ci și colaboratori în proiecte profesionale, împărtășind aceeași pasiune pentru crearea de conținut online. Această dinamică le consolidează relația, după cum au povestit chiar ei în emisiunea Xtra Night Show de la Antena Stars.

„Noi evoluăm împreună. Suntem creatori de conținut și de dimineața până seara suntem împreună, alături de echipa de filmare. Noi nu suntem genul acela de cuplu în care oamenii se întâlnesc doar seara. Noi suntem și iubiți, și prieteni și parteneri de business. Din păcate, și noi ajungem în anumite momente în care ne dăm cap în cap și cu greu ne mai revenim”, a mărturisit Patrick, subliniind că relația lor este bazată pe înțelegere și multă muncă în echipă.

Foto: Instagram

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