Ce au găsit procurorii DIICOT în casa și mașina lui Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale este cercetat într-un dosar de înșelăciune

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Mascații au descins luni dimineața la locuințele lui Călin Georgescu, care este cercetat într-un dosar de înșelăciune. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a fost săltat de DIICOT în timp ce se afla în trafic, în Otopeni.

Ce au găsit mascații în mașina și casa lui Călin Georgescu

Conform unui comunicat oficial, ancheta vizează un presupus grup infracțional organizat, format în septembrie 2021, care ar fi acționat pentru a obține ilegal sume semnificative de bani. Grupul, coordonat de un cetățean român în vârstă de 64 de ani, din care făceau parte și un alt român și un cetățean italian, promitea obținerea unor credite bancare de milioane de euro, cerând însă garanții financiare substanțiale. Prejudiciul total estimat este de 1,1 milioane de euro.

„Membrii grupului au acționat prin inducerea și menținerea în eroare a victimelor, susținând că pot intermedia finanțări de la bănci străine, cu condiția depunerii unor sume de bani drept garanție”, a transmis DIICOT.

În timpul perchezițiilor, polițiștii au găsit în casa lui Călin Georgescu suma de 4.000 de euro, iar în mașina acestuia un dispozitiv de bruiaj, utilizat pentru blocarea semnalelor într-un anumit perimetru, potrivit Antena 3 CNN.

Videoclipuri publicate de DIICOT arată momentul în care trupele speciale pătrund în vila din Mogoșoaia, unde s-au desfășurat acțiunile de luni dimineață.

De asemenea, potrivit B1 TV, o legitimație prezentată drept document diplomatic, pe numele lui Călin Georgescu, ar fi fost descoperită de anchetatori în timpul perchezițiilor desfășurate luni la locuința acestuia din Mogoșoaia. Documentul, aparent fals, conține fotografia fostului candidat la alegerile prezidențiale, dar și mențiunile „SENATOR GEORGESCU CALIN” și „PRIOR OF UNITED STATES OF AMERICA”, precum și denumirea și însemne asociate „Order of Malta”.

Pe de altă parte, Ambasada Ordinului Suveran de Malta în România a transmis că această legitimație este falsă.

Conform Ambasadei, Călin Georgescu „nu este membru al Ordinului Suveran Militar de Malta și că nu am emis niciodată un astfel de document”

„Cu privire la recentele relatări din mass-media referitoare la descoperirea unei legitimații diplomatice despre care a fost formulată presupunerea că ar fi fost emisă Ordinul Suveran Militar de Malta pe numele unei persoane, dorim să precizăm următoarele: Confirmăm că persoana în cauză nu este membru al Ordinului Suveran Militar de Malta și că nu am emis niciodată un astfel de document. Așa cum s-a semnalat corect în presă, în România există mai multe ordine false (așa-numitele „ordine de imitație”) care au folosit uneori în mod abuziv simbolurile noastre. Ordinul Suveran Militar Ospitalier al Sfântului Ioan de Ierusalim, de Rodos și de Malta AMBASADA ÎN ROMÂNIA”, au precizat reprezentanții ambasadei.

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Răzvan Leu a depus plângere împotriva lui Georgescu

Răzvan Leu, omul de afaceri care a făcut plângerea penală împotriva lui Călin Georgescu, susține că l-a cunoscut pe fostul candidat în 2021 și a fost impresionat inițial de planurile și determinarea acestuia. Relația lor s-a deteriorat însă rapid.

Leu afirmă că Georgescu i-a promis obținerea unui credit de 6 milioane de euro prin intermediul unei bănci elvețiene, dar i-a cerut o garanție de un milion de euro, sumă care ulterior s-a dovedit o înșelătorie.

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„În toată această perioadă s-au făcut demersuri, s-au depus eforturi pentru recuperarea banilor, însă fără niciun rezultat”, a declarat pentru HotNews avocata lui Răzvan Leu.

Un alt nume menționat în dosar este cel al lui Ionel Rusen, despre care se presupune că ar fi fost implicat în aceleași activități. Percheziții au avut loc și la locuința acestuia.

Sursă foto: Hepta, G4Media

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