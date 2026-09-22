Adelina Pestrițu, mărturisiri emoționante despre căsnicia cu Virgil Șteblea. „M-a învățat să-mi dau voie să fiu și vulnerabilă!” Transformarea prin care a trecut alături de partenerul ei

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Adelina Pestrițu a mărturisit că s-a transformat radical în aproape un deceniu de relație și șapte ani de căsnicie alături de Virgil Șteblea. Cunoscută pentru natura ei independentă și spiritul perfecționist, prezentatoarea show-ului „Burlacii: Foc în Paradis” a vorbit deschis despre modul în care viața de familie i-a reconfigurat prioritățile.

Vedeta a mărturisit cum a învățat să renunțe la dorința de a controla totul, cum a depășit temerile de la începutul relației și ce înseamnă romantismul pentru ei în prezent.

Aventuri atipice în vacanță și o experiență de nepătruns sub apă

Pasionată de călătorii, Adelina Pestrițu mărturisește că preferă destinațiile mai puțin obișnuite în detrimentul locurilor clasice de vacanță. Pentru vedetă, experiențele unice cântăresc mult mai mult decât confortul unui sejur obișnuit.

Ea a rememorat și cel mai nebunesc moment trăit departe de casă, o adevărată provocare având în vedere o fobie personală. „Arabia Saudită îmi place foarte mult și, în general, prefer destinațiile atipice. Aș merge în cele mai ciudate, diferite locuri de pe Pământ pentru că ele vin cu experiențe unice. Cel mai nebunesc cred că a fost când m-am scufundat cu submarinul, eu fiind claustrofobă. Nu mai repet sigur”, a povestit amuzată Adelina Pestrițu, pentru viva.ro.

Lecțiile din cei șapte ani de mariaj și schimbarea priorităților

Anii petrecuți alături de soțul ei au reprezentat o adevărată școală a maturizării pentru vedetă. Aceasta a explicat cum căsnicia a determinat-o să renunțe la tendința de a rezolva totul de una singură și să își accepte propria vulnerabilitate.

Schimbarea s-a produs atât la nivel de mentalitate, cât și în modul în care privește echilibrul în cuplu. „Mariajul m-a transformat complet. De la gândire până la aspectul fizic, dacă vrei. M-a învățat că nu trebuie să fac totul de una singură, că nu mereu am dreptate, m-a învățat să ascult și să-mi dau voie să fiu și vulnerabilă. Sunt o Vărsătoare veritabilă, care, de multe ori, din nevoia de a face totul perfect, mai invadez și energia masculină”, a explicat prezentatoarea TV. În plus, venirea pe lume a copilului lor a redefinit complet dinamica familiei, micuța devenind centrul universului lor.

De la un început sceptic la romantismul gesturilor simple

Deși astăzi formează o familie unită, începutul poveștii lor de dragoste a fost marcat de ezitări. Adelina recunoaște că a fost destul de reținută la primele întâlniri, considerând că Virgil nu își dorește o relație de lungă durată, însă lucrurile s-au schimbat radical după ce a descoperit latura lui de familist.

După un deceniu de când sunt împreună, definiția romantismului a căpătat un sens mult mai practic în viața de zi cu zi. Marile declarații și cinele siropoase au lăsat locul sprijinului reciproc în gospodărie. „Mă impresionează când spală vasele fără să-i spun. Romantismul, după 10 ani, e perceput la alt nivel. Am bifat momentele siropoase, partea cu declarațiile, surprizele, cinele romantice. Acum să ne raportăm la ceva care ne face viața mai ușoară”, a mărturisit Adelina Pestrițu.

Foto – Facebook / Instagram

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