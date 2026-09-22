Tudor Chirilă, fotografie rară cu fratele lui, Ionuț. Cum s-au afișat împreună

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Tudor Chirilă este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți cântăreți din România. El este extrem de discret când vine vorba despre familia lui, așa că își expune foarte rar viața personală. Totuși, de data aceasta, el a apărut alături de fratele lui, Ionuț, într-o ipostază rară.

Tudor Chirilă, ipostază rară alături de fratele lui

Juratul de la Vocea României și-a surprins fanii cu o fotografie pe care a publicat-o pe rețelele sociale. Fratele artistului este o prezență mult mai discretă.

Tudor Chirilă a fost prezent în weekend la un antrenament al echipei CS Dinamo, care s-a desfășurat pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală. Cu această ocazie, el s-a întâlnit cu Ionuț Chirilă, care participa la antrenamentul sportivul.

Citește și: Tudor Chirilă îl critică dur pe Nicușor Dan pentru că nu-l demite pe șeful SPP, Lucian Pahonțu: „De la primul pesedist al țării poate cerem cam mult”

Ionuț Chirilă este antrenor și a fost prezent pe arena de lângă Cașin. Artistul a profitat de ocazie și s-a fotografiat alături de fratele lui, Ionuț.

„Brothers! Puștii lui Ionuț Chirilă s-au antrenat în această dimineață pe stadionul Arcul de Triumf. Tudor Chirilă, fratele antrenorului dinamovist, a fost prezent pe arena de lângă Cașin”, au transmis reprezentanții paginii CS Dinamo Fotbal, în mediul online.

cITEȘTE ȘI: „«Copiii se sărută în somn.» E o prostie. Copiii trebuie să-i săruți și să le spui «te iubesc» și «am încredere în tine» în orice moment”. Tudor Chirilă, dezvăluiri despre serialul „Trafic” și despre cum își crește cei doi copii / Exclusiv

Imaginea a atras atenția internauților, mai ales că apar foarte rar împreună

„Băieții lui Ioan Chirilă, cel mai mare cronicar și ziarist sportiv din România din toate timpurile. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Lui Tudor și Ionuț le doresc multă sănătate și împliniri”, „Doi dinamoviști adevărați, frumos. Mult succes” și „Doi oameni deosebiți, frumoși, minunați! Sănătate, bucurii și succese”, au fost câteva dintre mesajele lăsate de internauți.

Tudor Chirilă, despre cum a fost copilăria alături de fratele lui

Între Tudor și Ionuț Chirilă este o diferență de opt ani, artistul fiind fratele mai mic. El a povestit despre cum a fost copilăria lor și a recunoscut că se certau des. Cel mai des, discuțiile porneau de la faptul că mezinul familiei primea mai multă atenție din partea părinților.

„În relația cu frate-miu, am aflat că cel mai important pentru un băiat, bărbat, e să știi s-o încasezi! Am luat bătaie multă. Eram și mai băgat în seamă de ai mei. Era diferență de 8 ani între noi, probabil primeam mai multă atenție.”

Cei doi au copilărit împreună și s-au apropiat în timp. El a povestit șși una dintre farsele pe care i le-a făcut fratelui său.

Urmărește-ne pe Google News