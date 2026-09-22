Tudor Chirilă, fotografie rară cu fratele lui, Ionuț. Cum s-au afișat împreună

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Tudor Chirilă este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți cântăreți din România. El este extrem de discret când vine vorba despre familia lui, așa că își expune foarte rar viața personală. Totuși, de data aceasta, el a apărut alături de fratele lui, Ionuț, într-o ipostază rară.
Tudor Chirilă a fost prezent în weekend la un antrenament al echipei CS Dinamo, care s-a desfășurat pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală. Cu această ocazie, el s-a întâlnit cu Ionuț Chirilă, care participa la antrenamentul sportivul.
Ionuț Chirilă este antrenor și a fost prezent pe arena de lângă Cașin. Artistul a profitat de ocazie și s-a fotografiat alături de fratele lui, Ionuț.
„Brothers! Puștii lui Ionuț Chirilă s-au antrenat în această dimineață pe stadionul Arcul de Triumf. Tudor Chirilă, fratele antrenorului dinamovist, a fost prezent pe arena de lângă Cașin”, au transmis reprezentanții paginii CS Dinamo Fotbal, în mediul online.
Imaginea a atras atenția internauților, mai ales că apar foarte rar împreună
„Băieții lui Ioan Chirilă, cel mai mare cronicar și ziarist sportiv din România din toate timpurile. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Lui Tudor și Ionuț le doresc multă sănătate și împliniri”, „Doi dinamoviști adevărați, frumos. Mult succes” și „Doi oameni deosebiți, frumoși, minunați! Sănătate, bucurii și succese”, au fost câteva dintre mesajele lăsate de internauți.
Tudor Chirilă, despre cum a fost copilăria alături de fratele lui
Între Tudor și Ionuț Chirilă este o diferență de opt ani, artistul fiind fratele mai mic. El a povestit despre cum a fost copilăria lor și a recunoscut că se certau des. Cel mai des, discuțiile porneau de la faptul că mezinul familiei primea mai multă atenție din partea părinților.
„În relația cu frate-miu, am aflat că cel mai important pentru un băiat, bărbat, e să știi s-o încasezi! Am luat bătaie multă. Eram și mai băgat în seamă de ai mei. Era diferență de 8 ani între noi, probabil primeam mai multă atenție.”
Cei doi au copilărit împreună și s-au apropiat în timp. El a povestit șși una dintre farsele pe care i le-a făcut fratelui său.