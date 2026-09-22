Ce relație are Aris Eram cu Mario Fresh, după ce artistul și sora lui s-au despărțit: „Nu are nevoie Alexia să știe părerile mele”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Aris Eram a vorbit despre Mario Fresh, fostul iubit al surorii sale, Alexia Eram, și despre relația pe care o are în prezent cu artistul, după despărțirea celor doi.

Aris Eram, despre relația cu Mario Fresh

Aris Eram a vorbit despre relația dintre Alexia și Mario Fresh. Cei doi s-au despărțit în 2024 și au ales ulterior să meargă pe drumuri separate. La aproape doi ani de la despărțire, Aris Eram a fost invitat în emisiunea „Sosurile picante”, moderată de Cătălin Măruță, unde a vorbit despre ce relație are în prezent cu Mario Fresh.

Aris Eram a mărturisit că el și artistul au păstrat legătura, chiar dacă Alexia nu este prea fericită de această apropiere.

Citește și: Ce îl enervează pe Aris Eram la Andreea Esca, mama lui: „Mă vede scos din sărite”

„Mario Fresh, nu trebuie să spun asta (n.r. – râde). Nu are nevoie Alexia să știe părerile mele, îi mai zic când mi se pare că este necesar (…) Nu îi prea place că am păstrat o prietenie cu Mario”, a declarat Aris Eram, la Sosurile lui Măruță.

El a explicat că relația cu Mario Fresh nu este la fel de apropiată ca în perioada în care forma un cuplu cu Alexia. Cei doi se văd mai rar, dar tânărul spune că nu are motive să rupă relația cu artistul, având în vedere că Mario nu i-a greșit cu nimic.

Citește și: Aris Eram, dezvăluiri despre relația cu Laura Giurcanu. Fiul Andreei Esca a recunoscut că a fost îndrăgostit de ea: „Energia noastră era extraordinară”

„Nu neapărat că nu prea îi place, spune că era iubitul ei și că ce am treabă am eu să fiu așa, doar că pe el l-am știut 8 ani din viață, când creșteam și eu, era și el un copil, și eu eram un copil, am mers împreună în vacanțe. Nu pot să spun că e o prietenie cum era înainte. Ne vedem destul de rar, dar îmi place să văd ce mai face, ce mai zice, că, până la urmă, mie nu mi-a greșit cu nimic”, a mai declarat Aris Eram.

S-au despărțit după opt ani de relație

La scurt timp după ce au împlinit opt ani de relație, Mario Fresh și Alexia Eram au decis să se despartă, iar decizia a venit ca un șoc pentru cei care îi urmăreau. Mario Fresh a spus la acel moment că deși nu mai formează un cuplu cu Alexia, cei doi au decis să rămână prieteni.

„Salutare tuturor! Vreau să clarific zvonurile care au circulat în ultima vreme. Da, este adevărat că eu și Alexia Eram am decis de comun acord să ne despărțim. A fost o decizie dificilă pentru amândoi, dar am realizat că este cea mai bună pentru noi în acest moment.

Vreau să subliniez că nu există resentimente între noi, din contră, ne respectăm și ne dorim binele unul altuia. Relația noastră va rămâne una bazată pe respect și prietenie. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin și pentru că ați fost alături de noi pe acest drum. Apreciez foarte mult înțelegerea și discreția voastră în această perioadă”, a scris Mario Fresh pe rețelele de socializare.

Urmărește-ne pe Google News