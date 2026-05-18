Aris Eram, eliminat de la Survivor România. Ce i-a șoptit Biancăi Stoica, înainte de a părăsi emisiunea

Aris Eram a fost eliminat de la Survivor în ediția de duminică, 17 mai, cu puțin timp înainte de marea finală a competiției din Republica Dominicană. Însă, înainte de a pleca, fiul Andreei Esca i-a șoptit câteva cuvinte la ureche Biancăi Stoica, cea care a izbucnit în lacrimi când a aflat că parcursul lui în show s-a încheiat.

Aris Eram, eliminat de la Survivor România

Aris Eram a intrat la duelul de eliminare cu Lucian Popa, iar Războinicul l-a eliminat fără probleme pe adversarul său. Fiul Andreei Esca a ajuns la eliminare, după ce a fost propus de Gabi Tamaș, cel care deține colanul de imunitate.

„În primul rând, nu știu dacă să mă bucur că atât de multă lume plânge. Îmi pare bine că le este greu că acum plec (…) Când am pierdut, parcă nu mi-a venit să cred. Mă vedeam mai departe. Lucian este un sportiv adevărat (…) Merită să meargă mai departe, este un sportiv mult mai bun decât mine (…) Mulțumesc că m-ați primit aici”, a spus Aris după eliminare.

Câți bani a primit tânărul pentru participarea la emisiune

Aris Eram pare să-și fi făcut numeroși prieteni în timpul competiției și, deși nu a plecat acasă cu premiul cel mare, acesta a strâns o sumă mare de bani pentru cele 19 săptămâni petrecute în jungla din Republica Dominicană.

Potrivit Cancan, fiul Andreei Esca a primit câte 2.500 euro pentru fiecare săptămână petrecută în concurs. Astfel, pentru cele 19 săptămâni în care a supraviețuit în cele mai grele condiții, acesta a plecat acasă cu 47.500 euro.

Ce i-a șoptit Aria Eram războinicei Bianca Stoica

Pe parcursul competiției, între Aris Eram și Bianca Stoica s-a format o legătură aparte. Atât colegii lor, cât și telespectatorii au observat că cei doi își aruncă priviri emoționate și se încurajează de fiecare dată când au ocazia.

În momentul în care tânărul a fost eliminat, Bianca a izbucnit în lacrimi, stăpânindu-și cu greu emoțiile și reacțiile.

Pe de altă parte, Aris a îmbrățișat-o și i-a șoptit câteva cuvinte mult mai reci decât s-ar fi așteptat cineva.

„Bibi, mi-a părut bine”, au fost singurele cuvinte pe care Aris Eram i le-a spus războinicei, uimind întreaga lume, care se aștepta la o despărțire mult mai tandră.

