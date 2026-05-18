Cum a reacționat Jador când a fost huiduit la un concert. Cântărețul s-a enervat la culme

Jador s-a confruntat cu o situație dificilă, după ce a fost huiduit în timpul unui concert. Manelistul s-a enervat la culme și nu s-a mai putut abține, așa că a transmis un mesaj dur celor din public. Totul s-a întâmplat la Târnăveni. Iată cum s-au petrecut lucrurile.

Jador și-a pierdut cumpătul la un concert

Jador a fost invitat să cânte la Târnăveni, dar oamenii nu au fost prea fericiți și l-au huiduit înainte să urce pe scenă. Situația s-a agravat după ce cântărețul a început concertul.

Unul dintre spectatori a realizat că Jador a folosit procesoare de sunet și ajutoare tehnice, așa că a început să arunce cu haine și alte obiecte în el. Jador s-a enervat la culme și l-a făcut nebun pe bărbat, apoi i-a aruncat haina înapoi.

„Ce să fac cu asta? Mie asta-mi vine pe mână, bă! Tu nu vezi brațe ce am aici?! Ia înapoi și îmbracă-te, bă, nebunule, că răcești și îți ia mă-ta pastile, bă!“, a fost răspunsul lui Jador.

Manelistul a oprit concertul, iar organizatorii au trebuit să îl calmeze, conform Cancan.

Nu este primul scandal la concert

Nu este prima oară când Jador se enervează în timpul unui concert. În trecut, la o cântare din Paris, un bodyguard nu l-a lăsat să îl cheme pe scenă pe un băiat din public. Cântărețul s-a enervat și a spus că la concertele lui face ce vrea și că nimeni nu are dreptul să se bage în programul lui artistic.

„Mă opresc din cântat, boss! Nimeni nu face legea, eu fac legile aici! Cântă tu atunci! Dacă tu respecți lumea în felul ăsta…”, a spus manelistul.

După ce s-a certat cu bodyguardul, Jador s-a dat jos de pe scenă și a decis să nu mai cânte. Mai mult, el și-a anunțat fanii că nu va mai cânta niciodată la Paris și că nu va mai permite nimănui să strice concertul.

„Pe această cale vă anunț că nu voi mai cânta vreodată la Paris”, le-a spus el fanilor într-un videoclip pe TikTok.

Totul a fost filmat și cineva a făcut public videoclipul. În timp ce unii l-au felicitat pentru atitudinea lui, au existat și critici pentru Jador, care a decis să nu mai cânte pentru fanii din Paris.

