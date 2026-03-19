Jador a confirmat despărțirea de Oana Ciocan: „O să am grijă de copilul meu”

După câteva zile de speculații, Jador a confirmat despărțirea de Oana Ciocan, mama fiului său. Acum, artistul se află în căutarea unei case și spune că va avea grijă ca băiatului lui să nu îi lipsească nimic.
Inițial, Jador a anunțat că renunță pentru o perioadă la muzică, afirmând că se întâmplă lucruri în viața lui și are nevoie de o pauză. Mai târziu a afirmat că este în căutarea unei case, lucru care i-a pus pe gânduri pe cei din jurul său. Aceste declarații au sugerat că ceva este în neregulă între el și soția lui, iar acum confirmarea a venit: artistul și Oana Ciocan s-au despărțit!
Cântărețul a precizat că va avea grijă de fiul lui, Avraam, căruia îi va oferi o casă în care să locuiască, dar și o pensie alimentară consistentă pentru a se asigura că micuțul nu va duce lipsă de nimic.
„Da, ne-am despărțit. O să am grijă de copilul meu, o să am grijă de familia mea, o să îi dau o casă în care să stea, o să îi dau cel puțin toți banii mei pe lună să crească copilul frumos, toată viața”, a spus Jador pentru Spynews.
Întrebat de jurnaliști despre declarația Oanei Ciocan despre despărțire, care a dat de înțeles că nu știe nimic despre acest subiect, artistul a spus: „A zis și ea ce a crezut că vrea să zică, nu știu. Ea știe!”.