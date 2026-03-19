Jador a confirmat despărțirea de Oana Ciocan: „O să am grijă de copilul meu”

După câteva zile de speculații, Jador a confirmat despărțirea de Oana Ciocan, mama fiului său. Acum, artistul se află în căutarea unei case și spune că va avea grijă ca băiatului lui să nu îi lipsească nimic.

Jador a confirmat despărțirea de Oana Ciocan

Inițial, Jador a anunțat că renunță pentru o perioadă la muzică, afirmând că se întâmplă lucruri în viața lui și are nevoie de o pauză. Mai târziu a afirmat că este în căutarea unei case, lucru care i-a pus pe gânduri pe cei din jurul său. Aceste declarații au sugerat că ceva este în neregulă între el și soția lui, iar acum confirmarea a venit: artistul și Oana Ciocan s-au despărțit!

Cântărețul a precizat că va avea grijă de fiul lui, Avraam, căruia îi va oferi o casă în care să locuiască, dar și o pensie alimentară consistentă pentru a se asigura că micuțul nu va duce lipsă de nimic.

„Da, ne-am despărțit. O să am grijă de copilul meu, o să am grijă de familia mea, o să îi dau o casă în care să stea, o să îi dau cel puțin toți banii mei pe lună să crească copilul frumos, toată viața”, a spus Jador pentru Spynews.

Întrebat de jurnaliști despre declarația Oanei Ciocan despre despărțire, care a dat de înțeles că nu știe nimic despre acest subiect, artistul a spus: „A zis și ea ce a crezut că vrea să zică, nu știu. Ea știe!”.

Citește și: Oana Ciocan a răbufnit după ce s-a spus că ea și Jador s-au despărțit: „E fascinant câți oameni cred că îmi știu viața”

Citește și: Jessica Alba, în ipostaze tandre cu noul iubit, actor și el, mai tânăr ca ea cu 12 ani. „Este îndrăgostită!” Ce spun apropiații despre relația lor

Mesajul Oanei Ciocan după declarațiile artistului

După ce Jador a confirmat că s-a despărțit de soția lui, Oana Ciocan a transmis un mesaj în mediul online, alături de un filmuleț cu fiul ei care de abia se trezise.

„Poate că lumea te poate înlocui în orice rol, dar nu și în inima copilului tău”, a scris ea pe Instagram.

Citește și: Cum a slăbit Gina Pistol rapid, fără diete drastice: „M-a ajutat să-mi dau un restart metabolismului, am început să slăbesc și să mă dezumflu din a cincea zi!”

Citește și: Familia lui Horia Brenciu a revenit din Kuala Lumpur. Cum i-a așteptat artistul la aeroport

Jador și Oana Ciocan s-au căsătorit în decembrie 2024, după ce s-au cunoscut în urmă cu câțiva ani la Survivor România. În urmă cu nouă luni, cei doi au devenit părinții unui băiețel, Avraam.

