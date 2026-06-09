Ariana Grande și Ethan Slater s-au despărțit după 3 ani de relație

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Ariana Grande (32 ani) și Ethan Slater (34 ani) au decis să pună punct relației lor după aproape 3 ani. Artista și actorul au ales să facă acest pas în liniște și să rămână prieteni.

Ariana Grande și Ethan Slater s-au despărțit

Ariana Grande și Ethan Slater au pus punct relației lor de aproape trei ani. Potrivit informațiilor furnizate de People, despărțirea celor doi co-staruri din musicalul „Wicked” a avut loc acum câteva luni, în liniște și cu respect reciproc.

„Decizia a fost luată cu multă grijă și considerație. Au ales să meargă pe drumuri separate, dar rămân prieteni și se susțin reciproc”, a declarat o sursă pentru publicația americană.

Ariana Grande, acum în vârstă de 32 de ani, se concentrează pe turneul său „Eternal Sunshine”, început pe 6 iunie, și pe lansarea albumului „Petal”, programată pentru 31 iulie.

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Cum a început relația celor doi

Dragostea dintre Ariana Grande și Ethan Slater a început în iulie 2023, când cei doi s-au întâlnit pe platourile de filmare ale adaptării cinematografice „Wicked”. Artista interpretează rolul Glinda, iar Slater pe Boq.

Relația lor a devenit oficială pe Instagram în noiembrie 2024, iar de atunci au fost văzuți împreună la diverse evenimente de promovare ale filmului, inclusiv ale sequelului „Wicked: For Good”.

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În noiembrie 2025, Ethan Slater a lăudat prestația Arianei Grande din film, numind-o „extraordinară”. La rândul său, artista a transmis un mesaj pe Instagram în martie pentru a-l felicita pe iubitul ei pentru ultimul spectacol din piesa sa off-Broadway, „Marcel on the Train”, pe care a co-scris-o și în care a jucat.

„Felicitări pentru parcursul frumos al acestui spectacol foarte frumos. Sunt foarte mândră”, a scris Ariana Grande, adăugând un emoji fluture și două inimioare.

În ciuda despărțirii lor, surse apropiate au confirmat că cei doi și-au susținut mereu carierele și au încercat să facă relația să funcționeze, chiar dacă programele lor aglomerate reprezentau o provocare.

Într-un interviu din 2024 acordat Entertainment Tonight, Ariana Grande l-a numit pe Ethan Slater un „om remarcabil”.

„Este mereu adorabil și este extraordinar în acest film. Sunt atât de fericită că oamenii ajung să-l cunoască. Inima mea este foarte fericită”, a spus ea la momentul respectiv.

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Sursă foto: Profimedia

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