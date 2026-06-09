Denise Rifai, mărturisiri neașteptate despre Dan Bittman. „Dacă m-ar fi iubit…” Ce spune legat de presupusa idilă cu artistul

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Denise Rifai a decis să pună capăt definitiv speculațiilor care au rulat în spațiul public privind o presupusă poveste de dragoste cu Dan Bittman. Invitată în cadrul podcastului moderat de Cătălin Măruță, jurnalista a vorbit deschis despre momentele care au alimentat imaginația fanilor, clarificând natura relației dintre ea și celebrul solist.

Deși de-a lungul timpului au apărut numeroase zvonuri și interpretări, vedeta a explicat că realitatea din culise a fost complet diferită de scenariile create de public.

Gestul inelului din emisiune și isteria creată în mass-media

Zvonurile legate de o posibilă idilă au prins contur în momentul în care Dan Bittman a fost invitat în platoul emisiunii „40 de întrebări”, moment în care i-a oferit realizatoarei un inel. Potrivirea perfectă a bijuteriei și chimia evidentă dintre cei doi au transformat imediat această interacțiune într-un subiect de primă pagină. Ulterior, ipoteza unei relații secrete a fost alimentată și de imagini surprinse în diverse ocazii, în care cei doi apăreau împreună.

Denise Rifai a rememorat acel episod în dialogul cu Cătălin Măruță, recunoscând impactul uriaș pe care l-a avut momentul respectiv: „Mi-a fost dat inel, dar nu asta este ideea. Ne-am cunoscut la 40 de întrebări și el a venit cu un inel. Inelul s-a potrivit și a fost o informație care a fost hitul României. O poveste de dragoste care ar fi devenit cea mai frumoasă din România”.

Motivul real pentru care relația nu a evoluat dincolo de o prietenie

În ciuda faptului că ambele vedete erau libere de obligații sentimentale și ar fi putut forma un cuplu, Denise Rifai a explicat cu maximă sinceritate că între ei nu a existat niciodată o poveste de dragoste. Jurnalista a sugerat că lipsa unei implicări reale și a unor sentimente de iubire din partea artistului a fost motivul principal pentru care lucrurile au rămas strict la nivel profesional și amical.

Întrebată direct dacă a existat ceva mai mult între ei, prezentatoarea a tranșat situația fără ezitare: „Nu, n-a fost nicio poveste de dragoste. Dacă m-ar fi iubit, eram împreună. Un bărbat necăsătorit, o femeie liberă. Dar eu iubesc muzica și îl respect pe el foarte mult”. Ea a subliniat că legătura lor s-a rezumat întotdeauna la respect și o profundă admirație profesională.

Apelul video în direct și admirația pentru artist

Pe parcursul discuției din podcast, o intervenție neșteptată a spart tiparele clasice. Cătălin Măruță l-a sunat prin video chiar pe Dan Bittman, moment în care Denise Rifai a surprins pe toată lumea printr-o schimbare radicală de atitudine. Renunțând instantaneu la imaginea sobră și rigidă cu care și-a obișnuit telespectatorii, ea s-a destins vizibil și a început să zâmbească mult, confirmând încă o dată aprecierea pe care i-o poartă solistului.

În timpul discuției telefonice, ea i-a transmis direct artistului cuvintele de laudă pe care i le adresase anterior în emisiune: „Am zis, Dan, că ești cea mai frumoasă voce din România. Atât!”. Reacția lui Dan Bittman a fost una la fel de caldă, acesta replicând prompt: „Îi mulțumesc din suflet”.

Denise Rifai a ținut să își completeze afirmațiile în fața camerelor, declarând că din punctul ei de vedere, calitățile vocale și carisma lui Bittman sunt de neatins în peisajul muzical autohton: „Dan Bittman are cea mai frumoasă voce masculină din România. În opinia mea, e un fel de Eros Ramazzotti pentru noi. E un tip foarte mișto. Este ceva WOW!”.

Foto – Facebook / Instagram

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