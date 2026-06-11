  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Denise Rifai, despre prietenia cu Florin Cîțu! „El știe că eu nu l-am iertat!” Ce s-a întâmplat între cei doi

Denise Rifai, despre prietenia cu Florin Cîțu! „El știe că eu nu l-am iertat!” Ce s-a întâmplat între cei doi

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.  Actualizat 11.06.2026, 15:52
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

O prietenie strânsă din trecut s-a transformat într-o mare dezamăgire în culisele politicii românești. Cunoscută pentru stilul său tranșant și lipsit de ocolișuri, realizatoarea de televiziune Denise Rifai a vorbit deschis despre o legătură personală puțin știută de publicul larg.

Invitată la podcastul moderat de Cătălin Măruță, jurnalista a dezvăluit cum ascensiunea la conducerea Guvernului a unui om pe care îl considera un prieten de suflet, fostul prim-ministru Florin Cîțu, a dus la destrămarea iremediabilă a relației lor.

Transformarea radicală a unui prieten bun

Înainte de a prelua mandatul de premier în decembrie 2020, Florin Cîțu făcea parte din cercul de apropiați ai vedetei TV. Cu toate acestea, instalarea sa la Palatul Victoria a adus cu sine o schimbare radicală de comportament, care a luat-o prin surprindere pe jurnalistă. Distanțarea s-a produs instantaneu, iar punțile de comunicare au fost tăiate complet din momentul în care fostul lider politic a preluat frâiele țării.

Denise Rifai nu a ezitat să își exprime regretul și să puncteze momentul exact în care dinamica dintre ei s-a rupt definitiv: „Îl cunosc pe Florin de dinainte să devină prim-ministru. M-a dezamăgit din secunda în care a devenit prim-ministru. Eram și îl consider prietenul meu. S-a schimbat foarte tare. Florin este cel mai bun specialist pe care România îl are în materie de finanțe publice, dar să fii om politic este cu totul diferit de a fi un bun tehnician în domeniul tău”.

Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
Recomandarea zilei
CONȚINUT VIDEO UNICA

Oportunități ratate și telefoane fără răspuns

Dincolo de orgoliile personale, dezamăgirea jurnalistei are la bază și considerente legate de managementul politic al țării. Deși îi recunoaște calitățile incontestabile de finantist, Denise Rifai este de părere că fostul premier nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor din punct de vedere politic și a irosit o șansă istorică pe care puțini oameni o primesc pe parcursul vieții.

Ce vrea Densie Rifai de la urmatorul partenerIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 12)

Ruptura s-a manifestat inclusiv prin ignorarea totală a încercărilor de contact, o atitudine care a durat pe toată perioada în care Florin Cîțu s-a aflat la conducerea executivului: „El putea să facă chestii extraordinare și n-a făcut. Astfel de șanse nu le primești des în viață. Nu îmi mai răspunde la telefon. Prietenul meu bun. Nu l-am văzut în perioada cât a fost prim-ministru. Se întâmplă. Florin cred că a învățat mult din această experiență”.

„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Denise Rifai, mărturisiri neașteptate despre Dan Bittman. „Dacă m-ar fi iubit…” Ce spune legat de presupusa idilă cu artistul

Citeşte şi: Cu haină de blană la peste 30 de grade! Artista a întors toate privirile pe străzile din New York

Citeşte şi: Denise Rifai a dat cărțile pe față despre Dan Alexa. Cătălin Măruță l-a sunat în direct, de față cu prezentatoarea

Verdictul dur al jurnalistei: „Nu a putut să ducă puterea”

Deși mandatul de premier al lui Florin Cîțu s-a încheiat în toamna anului 2021, în urma unei moțiuni de cenzură, resentimentele și concluziile trase de Denise Rifai au rămas la fel de ferme. Prezentatoarea TV consideră că această experiență a fost testul suprem de caracter pentru fostul ei prieten, un test pe care, în opinia sa, acesta l-a picat.

Concluzia trasă în cadrul podcastului a fost una extrem de aspră, lăsând să se înțeleagă că o reconciliere între cei doi este imposibilă în acest moment: „El știe că eu nu l-am iertat. În viață, ca să vezi cine este un om, trebuie să-i dai bani și putere și îi vezi! Nu a putut să ducă puterea”.

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.135 Titanic - Ediția nr.135 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.134 Titanic - Ediția nr.134 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.133 Titanic - Ediția nr.133 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.132 Titanic - Ediția nr.132 52.9 RON Cumpără acum
Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Dan Negru nu recomandă vacanța în două țări adorate și luate cu asalt de români vara: „Suntem mult peste”
Dan Negru nu recomandă vacanța în două țări adorate și luate cu asalt de români vara: „Suntem mult peste”
Fanatik
Fotbalistul despre care Gigi Becali a spus că-i plătește salariul degeaba a semnat: „Sunt nerăbdător!”
Fotbalistul despre care Gigi Becali a spus că-i plătește salariul degeaba a semnat: „Sunt nerăbdător!”
GSP.ro
Becali și Șucu construiesc de zor » Imaginile surprinse astăzi lângă București: asta l-a convins pe Pancu să semneze!
Becali și Șucu construiesc de zor » Imaginile surprinse astăzi lângă București: asta l-a convins pe Pancu să semneze!
Click.ro
Mărturisire neașteptată făcută de Madonna. Artista a spus cine a fost marea ei iubire
Mărturisire neașteptată făcută de Madonna. Artista a spus cine a fost marea ei iubire
TV Mania
„Familia pe primul plan." Alexandru Sautner de la „Chefi la cuțite" are 3 copii din 2 căsnicii. Cum arată moștenitorii chefului
„Familia pe primul plan." Alexandru Sautner de la „Chefi la cuțite" are 3 copii din 2 căsnicii. Cum arată moștenitorii chefului
Redactia.ro
Ea este blonda care îl așteaptă acasă pe singurul român de șa Mondiale. Denisa adoră să pozeze SEXY
Ea este blonda care îl așteaptă acasă pe singurul român de șa Mondiale. Denisa adoră să pozeze SEXY
Citește și...
Ce avere impresionantă are iubitul Simonei Halep. Afacerile de succes în care este implicat Dorin Mateiu
Data-limită pentru eliminarea ambroziei se apropie. Proprietarii riscă amenzi de până la 20.000 de lei
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Unde erau conducătorii României în momentul în care a fost asasinat președintele american John Fitzgerald Kennedy
Delia a răbufnit după ce videoclipul piesei „Analog” a fost copiat cu AI: „Asta nu e legal”
Cum se menține Andreea Marin în formă după ce a slăbit 20 de kilograme: „Am observat cât de frumos modelează corpul” / Exclusiv
Răsturnare de situație pentru David Pușcaș în procesul cu Luminița Anghel: "Aici este oficialul de la tribunal!" Care este verdictul judecătorilor
Iulia Pârlea, mărturisiri cutremurătoare despre mama sa, la 18 ani de la pierdere: „Îi cer mereu un semn”
Şocul serii! Şi-a anunţat demisia înainte de a fi numit

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Delia a răbufnit după ce videoclipul piesei „Analog” a fost copiat cu AI: „Asta nu e legal”
Delia a răbufnit după ce videoclipul piesei „Analog” a fost copiat cu AI: „Asta nu e legal”
Cum se menține Andreea Marin în formă după ce a slăbit 20 de kilograme: „Am observat cât de frumos modelează corpul” / Exclusiv
Cum se menține Andreea Marin în formă după ce a slăbit 20 de kilograme: „Am observat cât de frumos modelează corpul” / Exclusiv
Proiecte speciale
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Un român stabilit în Grecia a făcut inventarul prețurilor la restaurantele din Thassos: „Peștele ăla o să aibă gust de rată la bancă”
Un român stabilit în Grecia a făcut inventarul prețurilor la restaurantele din Thassos: „Peștele ăla o să aibă gust de rată la bancă”
Libertatea.ro
Cum poți să slăbești fără dietă. Sfaturile oferite de Anca Alungulesei, specialist în nutriție: „Relație sănătoasă cu propriul corp”
Cum poți să slăbești fără dietă. Sfaturile oferite de Anca Alungulesei, specialist în nutriție: „Relație sănătoasă cu propriul corp”
Avantaje
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
E halucinant cum arată azi vila lui Sile Cămătaru din Ferentari. Imagini rare, cu un detaliu uriaș, pe care chiar nu-l poți ignora. Est...
E halucinant cum arată azi vila lui Sile Cămătaru din Ferentari. Imagini rare, cu un detaliu uriaș, pe care chiar nu-l poți ignora. Est...
Elle
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Prințesa Charlene de Monaco, în centrul unei controverse după întâlnirea cu Regele Felipe și Regina Letizia. Gestul care a împărțit internetul. Video
Prințesa Charlene de Monaco, în centrul unei controverse după întâlnirea cu Regele Felipe și Regina Letizia. Gestul care a împărțit internetul. Video
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
A1.ro
Cine este Irina Iancu, câștigătoarea Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Fetița cu berete de care lumea gastronomiei va mai auzi
Cine este Irina Iancu, câștigătoarea Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Fetița cu berete de care lumea gastronomiei va mai auzi
Răsturnare de situație pentru David Pușcaș în procesul cu Luminița Anghel: "Aici este oficialul de la tribunal!" Care este verdictul judecătorilor
Răsturnare de situație pentru David Pușcaș în procesul cu Luminița Anghel: "Aici este oficialul de la tribunal!" Care este verdictul judecătorilor
Bibi de la Survivor, dezvăluiri despre „blaturile” din competiție. Cum a fost favorizat finalistul prin dueluri „aranjate”
Bibi de la Survivor, dezvăluiri despre „blaturile” din competiție. Cum a fost favorizat finalistul prin dueluri „aranjate”
Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri din culisele televiziunii. Ce se întâmplă în emisiuni când sunt pauze de publicitate
Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri din culisele televiziunii. Ce se întâmplă în emisiuni când sunt pauze de publicitate
Motivul real pentru care Claudia Pavel a plecat din România în Miami: „Așa mi s-a părut corect”
Motivul real pentru care Claudia Pavel a plecat din România în Miami: „Așa mi s-a părut corect”
Observator News
Mărturia emoţionantă a pompierului care a salvat fetiţa căzută în fântână în Vrancea: "M-a buşit pânsul"
Mărturia emoţionantă a pompierului care a salvat fetiţa căzută în fântână în Vrancea: "M-a buşit pânsul"
Libertatea pentru Femei
SCANDAL monstru, acuzații grave! Te trec fiorii, legendarul artist al tinereții noastre, acuzat de 9 femei de viol și agresiune intimă!! Ultimul la care te aștepți! Val de proteste, acuzații și boicot
SCANDAL monstru, acuzații grave! Te trec fiorii, legendarul artist al tinereții noastre, acuzat de 9 femei de viol și agresiune intimă!! Ultimul la care te aștepți! Val de proteste, acuzații și boicot
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
E subiectul BOMBĂ al momentului în lumea mondenă! Ce s-a întâmplat între Andreea Popescu și Rareș Cojoc în urmă cu puțin timp. De necrezut, au apărut și IMAGINILE
E subiectul BOMBĂ al momentului în lumea mondenă! Ce s-a întâmplat între Andreea Popescu și Rareș Cojoc în urmă cu puțin timp. De necrezut, au apărut și IMAGINILE
BREAKING! S-a încheiat încă un proces și toți au încremenit să afle VERDICTUL! Anamaria Prodan a dat instantaneu declarații: "Martorii pe care Caciuc i-a trimis sau Reghecampf...". Mulți nu s-ar fi așteptat, dar e adevărat
BREAKING! S-a încheiat încă un proces și toți au încremenit să afle VERDICTUL! Anamaria Prodan a dat instantaneu declarații: "Martorii pe care Caciuc i-a trimis sau Reghecampf...". Mulți nu s-ar fi așteptat, dar e adevărat
Ce veste...DOLIU URIAȘ în România...Marea noastră artistă a murit în urmă cu puțin timp. TULBURĂTOR, ce a ieșit la iveală după decesul doamnei iubite de noi toți
Ce veste...DOLIU URIAȘ în România...Marea noastră artistă a murit în urmă cu puțin timp. TULBURĂTOR, ce a ieșit la iveală după decesul doamnei iubite de noi toți
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent
Redactia.ro
Ea este blonda care îl așteaptă acasă pe singurul român de șa Mondiale. Denisa adoră să pozeze SEXY
Ea este blonda care îl așteaptă acasă pe singurul român de șa Mondiale. Denisa adoră să pozeze SEXY
Răsturnare de situație în dosarul lui Cristian Pomohaci! Ce substanță au găsit anchetatorii lângă fostul preot
Răsturnare de situație în dosarul lui Cristian Pomohaci! Ce substanță au găsit anchetatorii lângă fostul preot
Furtuna a făcut prăpăd! Grindina cât nuca a devastat gospodării întregi
Furtuna a făcut prăpăd! Grindina cât nuca a devastat gospodării întregi
Ce este 3-CMC, substanța care a fost găsită lângă Pomohaci în casă. Fostul preot nu a putut să-i înduplece pe judecători
Ce este 3-CMC, substanța care a fost găsită lângă Pomohaci în casă. Fostul preot nu a putut să-i înduplece pe judecători
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Breaking. Alertă în SUA! Pentagonul a fost evacuat
Breaking. Alertă în SUA! Pentagonul a fost evacuat
20 de avioane și 50 de ambarcațiuni dispărute. Misterul Triunghiului Bermudelor ar fi fost explicat de cercetători
20 de avioane și 50 de ambarcațiuni dispărute. Misterul Triunghiului Bermudelor ar fi fost explicat de cercetători
Trei zodii intră într-o perioadă rară de noroc. Astrologii spun că pot apărea bani și oportunități neașteptate până pe 14 iunie
Trei zodii intră într-o perioadă rară de noroc. Astrologii spun că pot apărea bani și oportunități neașteptate până pe 14 iunie
Uleiul pe care milioane de oameni îl consumă zilnic, asociat cu dezvoltarea unuia dintre cele mai agresive tipuri de cancer. Ce au descoperit cercetătorii
Uleiul pe care milioane de oameni îl consumă zilnic, asociat cu dezvoltarea unuia dintre cele mai agresive tipuri de cancer. Ce au descoperit cercetătorii
TV Mania
„Familia pe primul plan." Alexandru Sautner de la „Chefi la cuțite" are 3 copii din 2 căsnicii. Cum arată moștenitorii chefului
„Familia pe primul plan." Alexandru Sautner de la „Chefi la cuțite" are 3 copii din 2 căsnicii. Cum arată moștenitorii chefului
Ruxandra Ion, petrecere surpriză de proporții la 70 de ani! Imagini rare publicate de Adela Popescu și mesajul tulburător: „Ne-ai schimbat viața”
Ruxandra Ion, petrecere surpriză de proporții la 70 de ani! Imagini rare publicate de Adela Popescu și mesajul tulburător: „Ne-ai schimbat viața”
10 vedete din România, 72 de poze și zero complexe! Cine a încins cel mai tare plajele în această vară
10 vedete din România, 72 de poze și zero complexe! Cine a încins cel mai tare plajele în această vară
Cheloo, gospodar cu moșie de 6.000 mp! Cum arată casa rapperului de la Paraziții, la țară
Cheloo, gospodar cu moșie de 6.000 mp! Cum arată casa rapperului de la Paraziții, la țară
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată și unde trăiește Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea, la 10 ani de la divorț! Operațiile estetice au schimbat-o radical. S-a căsătorit și duce o viață de lux
Cum arată și unde trăiește Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea, la 10 ani de la divorț! Operațiile estetice au schimbat-o radical. S-a căsătorit și duce o viață de lux
Victoria Beckham mănâncă de 25 de ani aceeași mâncare. Dieta strictă pe care soțul ei spune că o respectă aproape fără excepție
Victoria Beckham mănâncă de 25 de ani aceeași mâncare. Dieta strictă pe care soțul ei spune că o respectă aproape fără excepție
Iuliana Marciuc a slăbit 7 kilograme în 5 săptămâni. Ce dietă urmează și care este regula pe care o respectă zilnic
Iuliana Marciuc a slăbit 7 kilograme în 5 săptămâni. Ce dietă urmează și care este regula pe care o respectă zilnic
Daniela Crudu, cu fața tumefiată după ultimele intervenții estetice. Cum a fost surprinsă fosta asistentă tv
Daniela Crudu, cu fața tumefiată după ultimele intervenții estetice. Cum a fost surprinsă fosta asistentă tv
Libertatea
Cine este miliardarul alături de care Simona Halep a fost surprinsă în Mykonos. Imaginile care ar confirma relația lor controversată
Cine este miliardarul alături de care Simona Halep a fost surprinsă în Mykonos. Imaginile care ar confirma relația lor controversată
Dan Negru nu recomandă vacanța în două țări adorate și luate cu asalt de români vara: „Suntem mult peste”
Dan Negru nu recomandă vacanța în două țări adorate și luate cu asalt de români vara: „Suntem mult peste”
Cum poți să slăbești fără dietă. Sfaturile oferite de Anca Alungulesei, specialist în nutriție: „Relație sănătoasă cu propriul corp”
Cum poți să slăbești fără dietă. Sfaturile oferite de Anca Alungulesei, specialist în nutriție: „Relație sănătoasă cu propriul corp”
Lego lansează cea mai complicată machetă, un gigant de peste 12.000 de piese pentru catedrala Sagrada Familia
Lego lansează cea mai complicată machetă, un gigant de peste 12.000 de piese pentru catedrala Sagrada Familia
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton