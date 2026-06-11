Denise Rifai, despre prietenia cu Florin Cîțu! „El știe că eu nu l-am iertat!” Ce s-a întâmplat între cei doi

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O prietenie strânsă din trecut s-a transformat într-o mare dezamăgire în culisele politicii românești. Cunoscută pentru stilul său tranșant și lipsit de ocolișuri, realizatoarea de televiziune Denise Rifai a vorbit deschis despre o legătură personală puțin știută de publicul larg.

Invitată la podcastul moderat de Cătălin Măruță, jurnalista a dezvăluit cum ascensiunea la conducerea Guvernului a unui om pe care îl considera un prieten de suflet, fostul prim-ministru Florin Cîțu, a dus la destrămarea iremediabilă a relației lor.

Transformarea radicală a unui prieten bun

Înainte de a prelua mandatul de premier în decembrie 2020, Florin Cîțu făcea parte din cercul de apropiați ai vedetei TV. Cu toate acestea, instalarea sa la Palatul Victoria a adus cu sine o schimbare radicală de comportament, care a luat-o prin surprindere pe jurnalistă. Distanțarea s-a produs instantaneu, iar punțile de comunicare au fost tăiate complet din momentul în care fostul lider politic a preluat frâiele țării.

Denise Rifai nu a ezitat să își exprime regretul și să puncteze momentul exact în care dinamica dintre ei s-a rupt definitiv: „Îl cunosc pe Florin de dinainte să devină prim-ministru. M-a dezamăgit din secunda în care a devenit prim-ministru. Eram și îl consider prietenul meu. S-a schimbat foarte tare. Florin este cel mai bun specialist pe care România îl are în materie de finanțe publice, dar să fii om politic este cu totul diferit de a fi un bun tehnician în domeniul tău”.

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Oportunități ratate și telefoane fără răspuns

Dincolo de orgoliile personale, dezamăgirea jurnalistei are la bază și considerente legate de managementul politic al țării. Deși îi recunoaște calitățile incontestabile de finantist, Denise Rifai este de părere că fostul premier nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor din punct de vedere politic și a irosit o șansă istorică pe care puțini oameni o primesc pe parcursul vieții.

Ruptura s-a manifestat inclusiv prin ignorarea totală a încercărilor de contact, o atitudine care a durat pe toată perioada în care Florin Cîțu s-a aflat la conducerea executivului: „El putea să facă chestii extraordinare și n-a făcut. Astfel de șanse nu le primești des în viață. Nu îmi mai răspunde la telefon. Prietenul meu bun. Nu l-am văzut în perioada cât a fost prim-ministru. Se întâmplă. Florin cred că a învățat mult din această experiență”.

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Verdictul dur al jurnalistei: „Nu a putut să ducă puterea”

Deși mandatul de premier al lui Florin Cîțu s-a încheiat în toamna anului 2021, în urma unei moțiuni de cenzură, resentimentele și concluziile trase de Denise Rifai au rămas la fel de ferme. Prezentatoarea TV consideră că această experiență a fost testul suprem de caracter pentru fostul ei prieten, un test pe care, în opinia sa, acesta l-a picat.

Concluzia trasă în cadrul podcastului a fost una extrem de aspră, lăsând să se înțeleagă că o reconciliere între cei doi este imposibilă în acest moment: „El știe că eu nu l-am iertat. În viață, ca să vezi cine este un om, trebuie să-i dai bani și putere și îi vezi! Nu a putut să ducă puterea”.

Foto – Facebook

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