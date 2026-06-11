Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Una dintre cele mai îndrăgite artiste americane a surprins trecătorii din New York când a apărut pe stradă într-o salopetă dantelată, sandale extravagante și o haină lungă de blană, la peste 30°C.

Celebră artistă, în haină de blană la peste 30 grade C

New York-ul, orașul care nu doarme niciodată, a fost martorul unei apariții neobișnuite care a întors toate privirile. În mijlocul unei zile toride, cu temperaturi ce depășeau 30 de grade Celsius, cântăreața Kesha a ales să se plimbe pe străzile orașului într-o ținută care a sfidat orice normă vestimentară.

Artista în vârstă de 39 de ani a fost surprinsă de paparazzi purtând o salopetă transparentă din dantelă, sandale cu toc amețitor și o haină lungă de blană – un contrast izbitor față de tricourile și pantalonii scurți ale trecătorilor.

Ținuta extravagantă a fost completată cu o geantă neagră și o pereche de ochelari de soare, în timp ce vedeta părea relaxată și indiferentă la privirile curioase ale celor din jur.

Citește și: Kaley Cuoco este însărcinată cu al doilea copil la 40 de ani: „Suntem atât de recunoscători”

Citește și: Motivul real pentru care Claudia Pavel a plecat din România în Miami: „Așa mi s-a părut corect”

Kesha și stilul nonconformist care o definește

Această alegere vestimentară nu este deloc surprinzătoare pentru cei care o cunosc pe Kesha. Stilul său excentric este deja o marcă personală, iar artista nu se teme să își exprime individualitatea prin outfituri care adesea depășesc granițele convenționale.

„Nonconformism” este cuvântul care definește cel mai bine aparițiile sale, fie pe scenă, fie în viața de zi cu zi.

Citește și: Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri din culisele televiziunii. Ce se întâmplă în emisiuni când sunt pauze de publicitate

Citește și: Michael Jackson ar fi fost îndrăgostit de una dintre cele mai mari artiste din lume. Fostul bodyguard al Regelui Muzicii Pop face dezvăluiri: „O iubea”

Kesha, care a cucerit lumea muzicală la finalul anilor 2000 cu hitul „Tik Tok”, continuă să fie o prezență marcantă în industria pop. Piesa, care a devenit una dintre cele mai descărcate melodii digitale din toate timpurile, a fost doar începutul unei cariere pline de succese. De-a lungul anilor, artista a lansat hituri precum „We R Who We R”, „Your Love Is My Drug” sau „Timber” – colaborarea sa cu Pitbull care a dominat topurile.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Kesha

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News