Marc Anthony a devenit tată a opta oară. Nadia Ferreira, soția lui, a născut o fetiță: „Nici nu vă imaginați câtă fericire avem acasă, suntem în al nouălea cer”

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Marc Anthony a devenit tată a opta oară. Nadia Ferreira, soția lui, a născut o fetiță. Vestea cea mare a fost împărtășită de cei doi parteneri de viață pe rețelele de socializare, acolo unde au publicat și primele imagini cu mica lor prințesă, spre încântarea milioanelor de admiratori din întreaga lume.

Bucurie uriașă pentru Marc Anthony și Nadia Ferreira, soția lui, care au primit în viața lor un nou membru. Proaspeții părinți au împărtășit vestea pe rețelele de socializare, unde au publicat primele imagini cu mica lor prințesă, spre încântarea milioanelor de admiratori.

Marc Anthony a devenit tată a opta oară

Bucurie uriașă pentru Marc Anthony și Nadia Ferreira, soția lui! Interpretul trece prin clipe fantastice după ce numărul moștenitorilor săi a crescut. Partenera de viață a artistului a născut o fetiță perfect sănătoasă.

Vestea că cei doi au devenit din nou părinți a stârnit apreciere din partea fanilor lui. Câteva fotografii cu bebelușul au apărut deja pe rețelele de socializare.

„Ce binecuvântare să putem împărtăși cu voi sosirea prețioasei noastre MYLA. Nici nu vă imaginați câtă fericire avem acasă, suntem în al nouălea cer”, a fost mesajul prin care cei doi soți au anunțat că au devenit părinți de fetiță.

Cei care îl îndrăgesc au reacționat imediat la vederea imaginilor cu micuța Myla, transmițând zeci de gânduri bune și urări calde pentru întreaga familie. Aceștia s-au bucurat să vadă că celebrul cântăreț a devenit din nou tată.

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Cei doi s-au căsătorit în anul 2023

Marc Anthony și Nadia Ferreira s-au căsătorit pe data de 28 ianuarie 2023, în cadrul unei ceremonii pline de emoție. Evenimentul a avut loc la Muzeul de Artă Perez din Miami, un loc ales pentru eleganța sa și atmosfera aparte.

Astfel, Nadia Ferreira, finalistă la Miss Univers 2021, i-a devenit soție lui Marc Anthony, iar împreună au și doi copii minunați. Pe lângă realizările din muzică, artistul se bucură și de o viață de familie alături de partenera sa, cea care îi este alături și îl face fericit.

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Artistul este tatăl a opt copii

Marc Anthony este tatăl a opt copii, proveniți din mai multe relații. Din legătura cu Debbie Rosado îi are pe Arianna Muniz și Chase Muniz, pe care l-a adoptat. Alături de Dayanara Torres, fostă câștigătoare a concursului Miss Universe, are doi fii, Cristian Muñiz și Ryan Muñiz.

În timpul căsniciei cu Jennifer Lopez au venit pe lume gemenii Emme Maribel Muñiz și Maximilian David Muñiz. Din mariajul cu actuala sa soție, Nadia Ferreira, fostă participantă la Miss Universe, artistul mai are doi copii: Marco Antonio Muñiz Jr., născut în anul 2023, și Myla, care s-a născut în iulie 2026.

Foto: Facebook/ Instagram

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