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Scandal uriaș în lumea fotbalului: portarul nigerian Maduka Okoye este acuzat de infidelitate, abuz și neglijarea copilului său de către fosta parteneră, după ce a fost surprins cu Cardi B.

Maduka Okoye, acuzat de infidelitate

Maduka Okoye, portarul care a cucerit inimile fanilor deși echipa sa nu s-a calificat la Cupa Mondială 2026, este acum în centrul unui scandal ce i-a știrbit imaginea de idol al femeilor. Recent, acesta a fost surprins luând cina alături de celebra rapperiță Cardi B, iar gestul său a declanșat un val de controverse. Fosta sa iubită, Jelicia Westhoff, a ieșit la rampă cu acuzații grave, iar detaliile au făcut rapid înconjurul internetului.

Zvonurile despre o posibilă apropiere între Maduka Okoye și Cardi B au început la începutul lunii iulie, când cei doi au fost fotografiați împreună la prezentarea Jean Paul Gaultier Haute Couture din cadrul Paris Fashion Week. Un gest cavaleresc al portarului, ajutând-o pe Cardi B să ia loc, a devenit viral, iar speculațiile nu au întârziat să apară.

Totul a luat amploare când TMZ a publicat imagini cu cei doi luând cina la restaurantul Gio’s din hotelul St. Regis din Veneția. Deși nu existau semne clare de intimitate, atmosfera relaxată dintre cei doi a stârnit curiozitatea internauților, iar știrea a fost rapid preluată de numeroase publicații.

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Fosta iubită îl atacă pe Maduka Okoye cu toate „armele”

La scurt timp după ce imaginile au devenit virale, fosta parteneră a lui Okoye, Jelicia Westhoff, a publicat pe Instagram o serie de mesaje care au șocat fanii fotbalistului. Jelicia, mama fiului de trei ani al portarului, l-a acuzat de infidelitate, abuz emoțional și neglijarea copilului lor.

Într-unul dintre mesajele sale, aceasta a scris: „Imaginează-ți că am tăcut, am mințit despre ceea ce mi-ai făcut, doar ca tu să îți poți continua cariera. Iar acum tot ce faci este să ne umilești pe mine și pe fiul nostru”.

Potrivit Jeliciei, Okoye i-ar fi fost infidel de mai multe ori, atât cu femei, cât și cu bărbați: „M-ai înșelat cu femei și cu bărbați. Totul a început imediat după ce am adus pe lume copilul nostru. În timp ce eu făceam tot posibilul să te susțin, tu îți trăiai viața pe ascuns. Dacă ești atât de deschis în privința persoanelor cu care te întâlnești, atunci fii deschis și în privința sexualității tale”

De asemenea, aceasta susține că portarul și-ar fi neglijat complet fiul, Isaiah, în momente critice.

„Fiul meu a fost internat de patru ori, a ajuns la terapie intensivă și a fost transportat cu ambulanța. Tatăl lui nici măcar nu a venit. Ce fel de tată nu merge la copilul lui când acesta luptă pentru viața lui?”, a mai scris ea.

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Imaginea publică versus responsabilitățile personale

Deși toate privirile s-au îndreptat către Cardi B, Jelicia a clarificat într-un interviu pentru Page Six că nu artista este problema.

„Nu am nimic împotriva lui Cardi. Problema este că ieși în public cu orice femeie, în timp ce nu ai grijă de propriul copil”, a explicat ea.

Femeia a adăugat că, în timp ce ea încerca să îl sprijine în cariera sa, Maduka Okoye își construia o imagine publică strălucitoare și se bucura de viață, dar își ignora complet responsabilitățile de tată.

„Te-am ajutat când nimeni nu era lângă tine. Eu te-am susținut când nimeni nu știa cine ești”, a subliniat ea.

Deși mesajele postate de aceasta pe Instagram au fost ulterior șterse, capturi de ecran au fost distribuite masiv pe rețelele sociale și în presa internațională.

Până în prezent, fotbalistul nu a oferit nicio declarație publică referitoare la acuzațiile grave lansate de fosta sa parteneră.

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Sursă foto: Profimedia, Instagram

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