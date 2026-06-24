Achraf Hakimi, în centrul unui scandal de viol. Căpitanul naționalei de fotbal a Marocului susține că este nevinovat

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Acuzațiile de agresiune sexuală din 2023 îl plasează pe Achraf Hakimi (27 ani), starul Marocului, în centrul unui scandal uriaș. În pofida controverselor, fotbalistul susține că este victima unei tentative de șantaj și își susține nevinovăția.

Achraf Hakimi, în centrul unui scandal de viol

Achraf Hakimi, unul dintre cei mai talentați fundași ai generației sale și simbol al echipei naționale a Marocului, se află în mijlocul unui scandal care amenință să-i umbrească cariera strălucitoare. În timp ce unii fani îl aclamă pentru performanțele remarcabile de pe teren, alții îl asociază cu acuzațiile grave de agresiune sexuală care i-au fost aduse în februarie 2023.

Totul a început când o tânără a susținut că Achraf Hakimi ar fi agresat-o sexual după o întâlnire în locuința acestuia, aranjată printr-un schimb de mesaje pe Instagram.

Potrivit declarațiilor femeii, ea s-a deplasat cu un taxi comandat de fotbalist la casa sa, unde, după o scurtă conversație, acesta ar fi sărutat-o și atins-o fără consimțământul ei, trecând ulterior la acte de agresiune sexuală, deși ea i-ar fi spus clar că nu își dorește acest lucru. Femeia ar fi reușit să scape și a sunat o prietenă pentru ajutor.

Căpitanul naționalei Marocului neagă categoric aceste acuzații, susținând că este victima unei tentative de șantaj. Avocații săi au adoptat o strategie de apărare fermă, contestând constant plângerile și susținând că faptele sunt mult mai complexe decât par la prima vedere.

Cu toate acestea, procurorii francezi au considerat că există suficiente dovezi pentru a trimite cazul în instanță, iar la începutul lunii iunie 2026, o instanță de apel din Versailles a confirmat că procesul va avea loc.

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Mesajele care pun sub semnul întrebării evenimentele

Pe parcursul anchetei, au fost descoperite o serie de mesaje trimise de presupusa victimă unei prietene. Printre acestea se numără texte precum: „Este foarte grav”, „Te rog, grăbește-te” și „Nu pot să plec”.

Totuși, alte conversații apărute ulterior au ridicat semne de întrebare, iar acestea au fost folosite de apărători pentru a susține că situația este mai complicată decât pare. Această ambiguitate a contribuit la polarizarea opiniilor publicului.

În ciuda controverselor, Achraf Hakimi continuă să fie susținut de mulți dintre colegii săi, dar și de fanii din întreaga lume. Un exemplu notabil este Kylian Mbappé, fostul său coechipier de la PSG, care și-a manifestat public sprijinul față de el.

De asemenea, suporterii marocani nu și-au pierdut încrederea în fundașul lor, iar la meciurile de la Cupa Mondială, tricourile cu numele său și mesajele de susținere au fost prezente în tribune, în ciuda huiduielilor venite din alte colțuri ale stadionului.

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O dezbatere care depășește granițele terenului de fotbal

Cazul lui Achraf Hakimi a reaprins o discuție sensibilă în lumea sportului: cum ar trebui să fie tratați sportivii de elită acuzați de infracțiuni grave înainte de pronunțarea unei sentințe definitive? Recent, o situație similară a fost generată de cazul lui Thomas Partey, un alt fotbalist acuzat de agresiune sexuală, care a fost întâmpinat cu o atitudine rece de un adversar înaintea unui meci de la Cupa Mondială din 2026.

În timp ce ancheta continuă, lumea fotbalului și opinia publică rămân împărțite. Pe de o parte, există susținători înfocați, care refuză să creadă acuzațiile, iar pe de altă parte, sunt cei care cer să se facă dreptate, indiferent de statutul social sau sportiv al celor implicați.

Sursă foto: Profimedia

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