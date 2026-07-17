Caz șocant în județul Vâlcea: O tânără de 20 de ani, abuzată sexual de 6 bărbați, la o petrecere

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Caz șocant în județul Vâlcea, unde o anchetă penală de amploare a fost declanșată după ce o tânără de 20 de ani a reclamat că a fost violată în grup de șase bărbați, în timp ce se afla în stare de inconștiență în urma consumului unei băuturi suspecte.

Deși fapta s-a consumat în luna aprilie, detaliile extrem de grave ale cazului încep să iasă la iveală abia acum, după ce victima a găsit puterea de a depune plângere, iar forțele de ordine au declanșat percheziții de amploare la domiciliile suspecților din comuna Vaideeni.

Coșmarul din noaptea de 13 aprilie și suspiciunea de drogare

Totul a început în primăvara acestui an, pe data de 13 aprilie 2026, la locuința unuia dintre suspecți, acolo unde tânăra de 20 de ani fusese invitată la o petrecere. Ceea ce trebuia să fie o seară obișnuită s-a transformat rapid într-un scenariu de coșmar. Deși inițial au existat zvonuri în comunitate conform cărora victima s-ar fi aflat într-o stare avansată de ebrietate, declarațiile tinerei indică o ipoteză mult mai sumbră: utilizarea unor substanțe psihoactive pentru a o aduce în stare de neputință.

Tânăra abuzată a mărturisit că la petrecerea respectivă nu a consumat decât un singur shot de alcool, o cantitate mult prea mică pentru a explica starea profundă de somnolență și blackout-ul care a urmat. Ea bănuiește că i s-ar fi pus în băutură substanțe interzise, fapt care i-a provocat o stare completă de inconștiență ce a durat mai bine de cinci ore, interval în care cei șase bărbați, cu vârste cuprinsă între 23 și 34 de ani, au profitat de ea.

O anchetă declanșată la finalul lunii iunie

Din cauza traumei suferite și a complexității situației, victima a sesizat organele de cercetare penală abia pe data de 30 iunie 2026, moment în care anchetatorii au demarat imediat verificările. Primele măsuri de amploare au fost vizibile la mijlocul acestei luni. În dimineața zilei de 15 iulie 2026, mascații și jandarmii au descins la adresele celor șase suspecți din comuna Vaideeni pentru a ridica probe și pentru a-i aduce pe bărbați la audieri.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea au confirmat oficial desfășurarea forțelor pe teren printr-un comunicat emis la scurt timp după operațiune, notează presa locală: „Polițiștii din cadrul Secției nr. 7 Poliție Rurală Măldărești, împreună cu polițiștii Poliției Orașului Horezu și ai Secției nr. 8 Poliție Rurală Lăpușata, cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Vâlcea și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea, au pus în executare, la data de 15 iulie 2026, șase mandate de percheziție domiciliară, pe raza comunei Vaideeni, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Horezu.”

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Probe video și recunoașterea faptei de către suspecți

Pe lângă perchezițiile domiciliare în urma cărora oamenii legii au ridicat mai multe bunuri și mijloace materiale de probă, dosarul penal pare să fie sprijinit de dovezi solide indicate chiar de victimă. Potrivit mărturiilor acesteia, la dosar ar exista deja înregistrări video din noaptea respectivă, dar și mărturii ale altor persoane care au fost prezente sau au aflat ulterior despre cele întâmplate.

Mai mult decât atât, tânăra a dezvăluit că doi dintre cei șase suspecți ar fi contactat-o ulterior și i-ar fi recunoscut în mod direct abuzurile la care a fost supusă în orele în care a fost complet lipsită de apărare.

„Activitățile au fost desfășurate într-o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol. Perchezițiile au vizat șase persoane bănuite de comiterea faptei, iar în urma activităților desfășurate au fost ridicate mai multe bunuri și mijloace materiale de probă utile cauzei. Totodată, persoanele vizate au fost conduse la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor”, au mai transmis reprezentanții IPJ Vâlcea.

În prezent, cei șase bărbați se află în custodia poliției, iar cercetările continuă sub coordonarea strictă a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Horezu. Anchetatorii urmează să stabilească cu exactitate dacă tinerei i-au fost administrate droguri fără acordul ei și să dispună măsurile preventive care se impun în raport cu gravitatea extremă a faptelor comise.

Foto – arhivă

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