Cristian Pomohaci, cercetat pentru agresiuni sexuale asupra minorilor. Poliția a descins la locuințele fostului preot și cântăreț

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Polițiștii au descins miercuri, 3 iunie, la locuințele din Mureș ale lui Cristian Pomohaci. Fostul preot și cântăreț este acuzat de viol și agresiune sexuală asupra unor minori sub 16 ani.

Cristian Pomohaci, acuzat de agresiune sexuală asupra minorilor

Cristian Pomohaci, fost preot și cântăreț de muzică populară, este din nou în centrul unei investigații, după ce autoritățile au efectuat miercuri trei percheziții domiciliare.

Ancheta vizează acuzații grave de viol asupra unui minor și agresiune sexuală. Surse apropiate anchetei susțin că, începând cu 2022, Pomohaci, acum în vârstă de 57 de ani, ar fi întreținut relații sexuale cu minori, băieți cu vârste sub 16 ani, potrivit G4Media.

Numele lui Cristian Pomohaci nu este străin de controverse. În 2019, un dosar în care era cercetat pentru raporturi sexuale cu minori a fost clasat, după ce procurorii au constatat că faptele erau prescrise, trecând mai mult de un deceniu de la comiterea lor. În noiembrie 2020, fostul preot a fost condamnat definitiv la un an de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală. Timp de ani de zile, el nu a declarat veniturile obținute din închirierea mai multor proprietăți.

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Activitatea religioasă, sub semnul întrebării

Pe lângă problemele legale, Pomohaci continuă să fie subiectul unor sesizări legate de activitatea sa religioasă. În 3 mai 2026, Arhiepiscopia de Alba Iulia a emis o circulară care a fost citită în majoritatea parohiilor din județele Alba și Mureș. În document, semnat de arhiepiscopul Irineu, se precizează că fostul preot desfășoară ilegal slujbe religioase.

Cristian Pomohaci și-a amenajat o mănăstire într-un fost local din localitatea Ernei, județul Mureș, transformând locul într-un așa-zis spațiu religios. În circulara oficială, Biserica Ortodoxă Română avertizează credincioșii să nu frecventeze această locație, care nu are binecuvântarea bisericii.

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„Din păcate, domnul Cristian Pomohaci continuă să poarte ilegal uniforma preoțească și veșminte preoțești, inducând în eroare multă lume și chiar îndrăznind să apară îmbrăcat ca preot când se afla într-o călătorie în Țara Sfântă”, se arată în documentul citat de Alba24.

Reprezentanții Arhiepiscopiei Alba Iulia au făcut mai multe demersuri pentru ca autoritățile statului să intervină în vederea stopării activităților ilegale ale lui Pomohaci.

„Îndemnăm pe toți credincioșii să nu frecventeze acel loc care nu are binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Române și să nu mai solicite domnului Cristian Pomohaci așa-zise ”slujbe” sau „dezlegări” și nici să contribuie financiar la diferitele „colecte” care se fac acolo”, se mai precizează în circulară.

Cristian Pomohaci, care cândva era cunoscut pentru cariera sa de cântăreț de muzică populară și rolul său de preot, este astăzi o figură controversată în spațiul public. De la acuzațiile grave de abuz sexual asupra minorilor, până la condamnarea pentru evaziune fiscală și activitățile sale religioase fără autorizare, fostul preot continuă să atragă atenția opiniei publice.

Sursă foto: Facebook

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