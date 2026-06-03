Maria Dumitru s-a despărțit de iubit după ce s-a întors de la Survivor România 2026. Gestul care a dat-o de gol

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Maria Dumitru, fostă concurentă la Survivor România 2026, s-a despărțit de iubit la scurt timp după revenirea în România, potrivit Cancan.ro.

Maria Dumitru s-a despărțit de iubit după ce s-a întors de la Survivor România 2026

Maria Dumitru, una dintre cele mai remarcabile concurente ale Survivor România 2026, a demonstrat o rezistență de neclintit pe parcursul celor 17 săptămâni petrecute în Republica Dominicană. Însă, odată întoarsă acasă, viața ei personală a luat o turnură neașteptată: s-a despărțit de iubitul care a așteptat-o cu flori și îmbrățișări la aeroport. Potrivit Cancan, ruptura a devenit evidentă când Maria și-a schimbat statusul amoros pe Facebook și a șters toate fotografiile cu fostul partener.

Maria a intrat în competiție în luna februarie, cu trei săptămâni întârziere față de startul show-ului, dar a reușit să reziste până pe 24 mai, când a fost eliminată. Într-un consiliu tensionat, doar fetele au fost expuse eliminării, în timp ce băieții au beneficiat de imunitate. Lucian Popa, deținătorul colanului de imunitate, a decis să o propună pe Maria la duel, alături de Ramona și Bibi, foste colege din tribul „Războinicilor”. În urma confruntării, Maria a părăsit competiția.

„Cumva emoțiile m-au dat peste cap. Am intrat pe traseu, dar nu reușeam să mă coordonez. Așa mi-a fost scris, până la urmă. Îmi pare rău că nu merg mai departe, dar dacă atât mi-a fost scris, atunci nu am ce face”, a declarat Maria Dumitru cu sinceritate după eliminare.

La începutul lunii aprilie, când Maria s-a întors în România, reuniunea cu iubitul ei părea desprinsă din povești. Cancan relatează că el a întâmpinat-o la aeroport cu flori și gesturi tandre, dar în doar două luni, relația lor s-a încheiat. Maria nu doar că și-a schimbat statusul amoros pe rețelele sociale, dar a șters și toate urmele vizibile ale fostei relații, marcând un nou început.

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Câți bani a primit pentru cele 17 săptămâni în competiție

Pe lângă experiențele intense trăite în junglă, Maria a plecat acasă cu o sumă considerabilă: 25.500 de euro, câte 1.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție. Totuși, Survivor a fost mai mult decât o competiție pentru ea; a fost o călătorie interioară care a ajutat-o să descopere forța sa interioară.

„Survivor m-a schimbat enorm. Cred că este cea mai intensă și autentică experiență pe care am trăit-o vreodată. Acolo nu mai există confort, mască sau control asupra lucrurilor mici. Înveți să funcționezi altfel, să îți depășești limitele și să apreciezi lucruri pe care înainte le considerai normale. M-am descoperit foarte mult acolo și am realizat cât de puternică pot fi, inclusiv în momentele în care credeam că nu mai am resurse”, a mărturisit Maria.

Foto: Antena 1; Instagram

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